從解剖大體看生命！台紀錄片《那個靜默的陽光午後》入選MoMA影展

2018年02月15日 05:44 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

台灣之光又添一筆!從解剖大體看生命!台灣導演陳志漢紀錄片《那個靜默的陽光午後》(The Silent Teacher)入選紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art, MoMA)第17屆「紀錄片雙週影展」(Doc Fortnight 2018:MoMA’s International Festival of Nonfiction Film and Media),將於2月16日在MoMA展開美國首映。導演將出席映後座談及兩場專題講座,與觀眾深入分享拍攝歷程。

此次《那個靜默的陽光午後》(The Silent Teacher)入選,是台灣作品繼2011年賀照緹的《我愛高跟鞋》之後再度獲選參展,也是本屆影展唯一入選華語片。全片探討生命議題,透過解剖課的「大體老師」家屬與醫學系學生的視角,帶領觀眾凝視死亡,並深入思考生命的意義。

「大體老師」是對捐贈遺體作為醫學生解剖課使用的亡者的尊稱,影片記錄「大體老師」家屬的心路歷程,題材的特殊性與發人深省的生命故事,讓該片入選去年北美最大的「加拿大國際紀錄片影展」(Hot Docs)後,再次受到MoMA策展人青睞,將在「紀錄片雙週影展」期間與美國觀眾見面。

製片李孟津表示,本片在加拿大放映時,許多外國觀眾觀後深受衝擊與啟發,對於台灣尊敬大體老師的做法非常佩服,認為是西方文化需要學習之處。在倫敦放映時,也有觀眾分享,在英國大體老師與其家屬很少有片中呈現的親近互動,使用大體的醫學生也對大體捐贈背後的人文關懷趨於異化,這部片不但讓他們學到生命的一課,也讓他們深受感動。

導演陳志漢除出席2月16日在MoMA的映後座談,並將在16日、17日晚間受大紐約區台灣同鄉會、北澤西同鄉會邀請,在紐約與紐澤西進行兩場專題講座,與觀眾分享該片創作歷程,以及如何透過影片直探華人文化中的生死禁忌,與大眾溝通生命存在的意義。

MoMA「紀錄片雙週影展」每年選映來自世界各地、挑戰既有認知與傳統紀錄片形式的非劇情片,自成立以來已邁入第17屆。本屆影展將於2月15日至26日舉行,放映來自美、法、墨、荷、巴西、秘魯、南非、剛果等國,及甫於去年過世《沉默的羔羊》名導演Jonathan Demme紀錄片作品。陳志漢的《那個靜默的陽光午後》將於2月16日下午4時放映,詳情請上MoMA網站查詢。

(中時電子報)