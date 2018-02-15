從解剖大體看生命！台紀錄片《那個靜默的陽光午後》入選MoMA影展

《那個靜默的陽光午後》劇照。（文化部提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

台灣之光又添一筆！從解剖大體看生命！台灣導演陳志漢紀錄片《那個靜默的陽光午後》（The Silent Teacher）入選紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art, MoMA）第17屆「紀錄片雙週影展」（Doc Fortnight 2018：MoMA’s International Festival of Nonfiction Film and Media），將於2月16日在MoMA展開美國首映。導演將出席映後座談及兩場專題講座，與觀眾深入分享拍攝歷程。

此次《那個靜默的陽光午後》（The Silent Teacher）入選，是台灣作品繼2011年賀照緹的《我愛高跟鞋》之後再度獲選參展，也是本屆影展唯一入選華語片。全片探討生命議題，透過解剖課的「大體老師」家屬與醫學系學生的視角，帶領觀眾凝視死亡，並深入思考生命的意義。

「大體老師」是對捐贈遺體作為醫學生解剖課使用的亡者的尊稱，影片記錄「大體老師」家屬的心路歷程，題材的特殊性與發人深省的生命故事，讓該片入選去年北美最大的「加拿大國際紀錄片影展」(Hot Docs)後，再次受到MoMA策展人青睞，將在「紀錄片雙週影展」期間與美國觀眾見面。

製片李孟津表示，本片在加拿大放映時，許多外國觀眾觀後深受衝擊與啟發，對於台灣尊敬大體老師的做法非常佩服，認為是西方文化需要學習之處。在倫敦放映時，也有觀眾分享，在英國大體老師與其家屬很少有片中呈現的親近互動，使用大體的醫學生也對大體捐贈背後的人文關懷趨於異化，這部片不但讓他們學到生命的一課，也讓他們深受感動。

導演陳志漢除出席2月16日在MoMA的映後座談，並將在16日、17日晚間受大紐約區台灣同鄉會、北澤西同鄉會邀請，在紐約與紐澤西進行兩場專題講座，與觀眾分享該片創作歷程，以及如何透過影片直探華人文化中的生死禁忌，與大眾溝通生命存在的意義。

MoMA「紀錄片雙週影展」每年選映來自世界各地、挑戰既有認知與傳統紀錄片形式的非劇情片，自成立以來已邁入第17屆。本屆影展將於2月15日至26日舉行，放映來自美、法、墨、荷、巴西、秘魯、南非、剛果等國，及甫於去年過世《沉默的羔羊》名導演Jonathan Demme紀錄片作品。陳志漢的《那個靜默的陽光午後》將於2月16日下午4時放映，詳情請上MoMA網站查詢。

(中時電子報)

《那個靜默的陽光午後》劇照。（文化部提供）

MoMA網站
新春親子何處去？來這看音樂劇、… 2月15日三報頭版要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。