從解剖大體看生命！台紀錄片《那個靜默的陽光午後》入選MoMA影展

2018年02月15日 05:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣之光又添一筆！從解剖大體看生命！台灣導演陳志漢紀錄片《那個靜默的陽光午後》（The Silent Teacher）入選紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art, MoMA）第17屆「紀錄片雙週影展」（Doc Fortnight 2018：MoMA’s International Festival of Nonfiction Film and Media），將於2月16日在MoMA展開美國首映。導演將出席映後座談及兩場專題講座，與觀眾深入分享拍攝歷程。

此次《那個靜默的陽光午後》（The Silent Teacher）入選，是台灣作品繼2011年賀照緹的《我愛高跟鞋》之後再度獲選參展，也是本屆影展唯一入選華語片。全片探討生命議題，透過解剖課的「大體老師」家屬與醫學系學生的視角，帶領觀眾凝視死亡，並深入思考生命的意義。

「大體老師」是對捐贈遺體作為醫學生解剖課使用的亡者的尊稱，影片記錄「大體老師」家屬的心路歷程，題材的特殊性與發人深省的生命故事，讓該片入選去年北美最大的「加拿大國際紀錄片影展」(Hot Docs)後，再次受到MoMA策展人青睞，將在「紀錄片雙週影展」期間與美國觀眾見面。

製片李孟津表示，本片在加拿大放映時，許多外國觀眾觀後深受衝擊與啟發，對於台灣尊敬大體老師的做法非常佩服，認為是西方文化需要學習之處。在倫敦放映時，也有觀眾分享，在英國大體老師與其家屬很少有片中呈現的親近互動，使用大體的醫學生也對大體捐贈背後的人文關懷趨於異化，這部片不但讓他們學到生命的一課，也讓他們深受感動。

導演陳志漢除出席2月16日在MoMA的映後座談，並將在16日、17日晚間受大紐約區台灣同鄉會、北澤西同鄉會邀請，在紐約與紐澤西進行兩場專題講座，與觀眾分享該片創作歷程，以及如何透過影片直探華人文化中的生死禁忌，與大眾溝通生命存在的意義。

MoMA「紀錄片雙週影展」每年選映來自世界各地、挑戰既有認知與傳統紀錄片形式的非劇情片，自成立以來已邁入第17屆。本屆影展將於2月15日至26日舉行，放映來自美、法、墨、荷、巴西、秘魯、南非、剛果等國，及甫於去年過世《沉默的羔羊》名導演Jonathan Demme紀錄片作品。陳志漢的《那個靜默的陽光午後》將於2月16日下午4時放映，詳情請上MoMA網站查詢。

(中時電子報)