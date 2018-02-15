新春親子同樂！看3C、嘗美味！積木與桌遊展好嗨

三創與歪樓攜手展出積木遊台灣展！圖為艋舺龍山寺積木作品。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

慶「狗年」！今年新春假期有六天！計畫好去哪過節嗎？三創新春期間將1樓12立方化身全台最熱鬧的樂高積木與桌遊展，全面免費入場，大小朋友在超夯的大型積木池玩瘋了，現場還有樂高積木闖關區，將樂高化身為套圈圈、射擊遊戲等大型色彩繽紛遊戲區，因此吸引不少大小朋友排隊暢玩。

新春期間走春最佳去處，就到台北最大、最新潮的3C科技商場，一次享受最新科技體驗、最豐富熱鬧的樂高積木桌遊展！三創生活園區新春過年不打烊，營業時間比照百貨商場，僅除夕夜當日調整至下午六點打烊，初一當日上午十一點即開館迎接走春民眾。

小米三創生活專賣店於三創盛大開幕。（主辦單位提供）

為提供消費者對於科技生活的更多想像，三創陸續於新春年前成功引進1F華為品牌專區、2F AVITA、2F 小米三創生活專賣店、3F Canon Image Square旗艦形象概念店，要讓消費者在過年期間感受更棒的3C體驗環境。此外，三創很多樓層也設有餐廳，逛累了就能休息一下，找加餐廳品嘗美味料理。

除眾多新櫃嶄新登場外，三創全館進駐品牌從3C科技、動漫週邊、視聽享受、攝影器材、文創設計等都祭出各式新春優惠或抽獎方案，逛累了還有各式美食優惠可以選購，各大進駐品牌祭出多達50組以上優惠方案。大年初一至初三期間，三創全館盛大加碼，當日消費累計滿萬贈商品抵用券。新春期間到三創，好康與優惠多到數不完，就等民眾前來體驗最新話題商品與採買3C新貨。

三創新春期間將1樓12立方化身全台最熱鬧的樂高積木與桌遊展。（主辦單位提供）

三創春節不打烊！積木池與桌遊樂高闖關區，嗨翻大小朋友。（主辦單位提供）

《新春童趣嘉年華》積木與桌遊展

時間：1月27日〈六〉至2月28日〈三〉

地點：三創三創生活園區 1樓12立方

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
新北泰山巖參拜祈福後！來秘境花… 走春不用舟車勞頓！新北公園「奼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。