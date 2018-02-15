新春親子同樂！看3C、嘗美味！積木與桌遊展好嗨

2018年02月15日 06:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶「狗年」！今年新春假期有六天！計畫好去哪過節嗎？三創新春期間將1樓12立方化身全台最熱鬧的樂高積木與桌遊展，全面免費入場，大小朋友在超夯的大型積木池玩瘋了，現場還有樂高積木闖關區，將樂高化身為套圈圈、射擊遊戲等大型色彩繽紛遊戲區，因此吸引不少大小朋友排隊暢玩。

新春期間走春最佳去處，就到台北最大、最新潮的3C科技商場，一次享受最新科技體驗、最豐富熱鬧的樂高積木桌遊展！三創生活園區新春過年不打烊，營業時間比照百貨商場，僅除夕夜當日調整至下午六點打烊，初一當日上午十一點即開館迎接走春民眾。

小米三創生活專賣店於三創盛大開幕。（主辦單位提供）

為提供消費者對於科技生活的更多想像，三創陸續於新春年前成功引進1F華為品牌專區、2F AVITA、2F 小米三創生活專賣店、3F Canon Image Square旗艦形象概念店，要讓消費者在過年期間感受更棒的3C體驗環境。此外，三創很多樓層也設有餐廳，逛累了就能休息一下，找加餐廳品嘗美味料理。

除眾多新櫃嶄新登場外，三創全館進駐品牌從3C科技、動漫週邊、視聽享受、攝影器材、文創設計等都祭出各式新春優惠或抽獎方案，逛累了還有各式美食優惠可以選購，各大進駐品牌祭出多達50組以上優惠方案。大年初一至初三期間，三創全館盛大加碼，當日消費累計滿萬贈商品抵用券。新春期間到三創，好康與優惠多到數不完，就等民眾前來體驗最新話題商品與採買3C新貨。

三創新春期間將1樓12立方化身全台最熱鬧的樂高積木與桌遊展。（主辦單位提供）

三創春節不打烊！積木池與桌遊樂高闖關區，嗨翻大小朋友。（主辦單位提供）

《新春童趣嘉年華》積木與桌遊展

時間：1月27日〈六〉至2月28日〈三〉

地點：三創三創生活園區 1樓12立方

(中時電子報)