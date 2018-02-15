歐冠16強 C羅梅開二度 皇馬主場逆轉大巴黎

C羅在下半場踢進超前球後，興奮的狂奔慶祝。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

西甲「銀河艦隊」皇家馬德里15日在歐足球冠軍聯賽16強第1回合，於主場迎戰來犯的法甲巴黎聖日耳曼。「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）再次挺身而出，上半場先以12碼球追平，下半場再攻入超前球，幫助皇馬以3比1氣走大巴黎，晉級8強的局勢相當不錯。

由「巴西隊長」內馬（Neymar）領銜攻擊的巴黎聖日耳曼來勢洶洶，開賽第33分鐘姆巴佩（Kylian Mbappé）右路突破傳中，皇馬後衛雖然守住卡瓦尼（Edinson Cavani）、內馬兩大射手，卻無法阻止中場的賴比奧（Adrien Rabiot）跟進破門，客隊1比0領先。

C羅在上半場終了前操刀12碼球中的，替皇馬追平比數。（美聯社）

皇馬直到上半場終了前才成功突圍，德國中場克羅斯（Toni Kroos）在禁區內被拉倒，C羅操刀主罰12碼球中的，不僅追平比分，個人皇馬生涯所攻入的歐冠進球也達到100球。

大巴黎上半場雖被追成1平，但取得了寶貴的客場進球，皇馬仍有搶攻壓力，第79分鐘換上阿森修（Marco Asensio）搶攻，也迅速發揮作用。

第83分鐘，阿森修左路下底橫傳，門將阿瑞歐拉（Alphonse Aréola）倒地撲救，卻不幸把球拍到Ｃ羅身上，反彈入網。3分鐘後皇馬左後衛馬塞洛在禁區內左腳勁射破門，讓皇馬以3比1逆轉勝出。

另一場16強第1回合戰，英超「紅軍」利物浦靠邊鋒馬內（Sadio Mane）上演帽子戲法，於客場5比0痛宰葡萄牙的波圖，雖然第2回合還沒踢，但利物浦有這場客場大捷，8強門票已經是囊中之物。

(中時電子報)

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