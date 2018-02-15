走春不用舟車勞頓！新北公園「奼紫嫣紅」添好運

2018年02月15日 06:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

走春不用舟車勞頓！公園裡就有美麗春色可賞！今年新北市政府在新北市選擇多個大家熟知的公園及景點，以最自然的綠色資源，打造綺麗繽紛的新春意象，希望市民年假時分，不須舟車勞頓、人擠人，只須到平常即十分熟悉之處散散步，就能夠迎春踏青、享受自然。新春綠美化營造除了艷麗亮眼的視覺享受外，更融入了狗年的元素，祝福大家狗年行大運！

熱鬧的市區承載著繁忙大眾的生活，市府景觀處在板橋、永和、三重、新店等地推出主打親民、易到達的7處走春點。民眾可至板橋介壽公園與可愛的海棠花狗腳印Give me Five!，也可在行經熙來攘往的板橋車站時放慢腳步，欣賞一下分隔島喜氣洋洋的爆竹迎春；雙和地區的朋友則可以前往永和仁愛公園，在徜徉公園悠閒氛圍之際，別忘了與草坪上嫣紅奪目的迎春祈福炮竹圖騰合影留念。

五股登林路槽化島「福」字。（新北市景觀處提供）

如果到了三重，務必要到玫瑰公園找象徵好事成雙之意的一對粉嫩狗寶寶迎接新年；若是新店一帶的居民，瑠公公園水道草坪上的狗年如意，值得一觀；而鶯歌的永吉公園也將綴上喜氣洋洋的紅，以醒目的「吉」字祈願永遠吉祥，此外，五股登林路槽化島上也秀了大大的「福」字，連接著林口頂湖祖師爺廟附近的林口溪沿岸亮麗的新春植栽，給大家最大的新年祝福。

永和仁愛公園目的迎春祈福炮竹圖騰。（新北市景觀處提供）

除了熱鬧的市區，新北市有著幅員遼闊的自然風光，兼具文化氣息與觀光發展的北海岸向來是大家踏青的好去處，因此，在淡水漁人碼頭，景觀處為情人橋前方的花毯換上奼紫嫣紅的新裝，希望帶來大紅大紫、花開富貴的好兆頭。

此外，美食匯集的金山老街旁，中山溫泉公園附近往磺港漁港的路邊，也以鮮豔的草花形塑可愛的狗腳印，帶領大家邁向大吉大利的一年。有海亦有山，以臭豆腐聞名的深坑也是人來人往的觀光勝地，這一次，追逐美食美景之餘，不妨到深坑兒童遊戲場，讓紅海棠打造的狗腳印祝福您擁有步步高升的一年。

景觀處也貼心提醒，今年春節假期，知名的景點不再是走春的唯一選擇，市府已提供新北市民更貼近生活、更方便到達的新去處，建議大家可以到這些地方迎狗年，相信新的一年一定好運旺旺來！

(中時電子報)