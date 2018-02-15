2月15日三報頭版要聞

三報頭條

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

除夕凌晨出奇順暢！蘇花改塞不塞 考驗今天開始

蘇花改蘇澳至東澳段開通後，面臨首次連續假期，交通部原預估車流會大增，嚴陣以待，未料因受花蓮大地震影響，及14日小年夜仍是上班日，路況出奇順暢，而稍為鬆一口氣；但15日除夕當天，蘇花改會湧現車潮，雖不至於成為「停車場」，但車速將變慢，另外西部國道方面，壅塞路段將出現在中部，考驗駕駛耐性。

台幣變大了 雞年全年飆升2元

新台幣雞年上演「聞雞起舞」的強升行情，昨日以29.342元對1美元封關，除是龍年以來，暌違5年再度以2字頭封關，從猴年到雞年，更是連2年升逾2元。意思就是說，你我手中的新台幣，這2年累積升值超過4元、升幅超過13％，不過狗年會否再升下去，機率恐怕不大。

狗年理財 看好大中華、印度

國內景氣回溫，上班族領到年終獎金，小朋友也有紅包收入。群益投信表示，狗年紅包理財台股基金是不可偏廢的選項，海外基金則看好大中華、印度、亞洲股票基金；面對全球股市震盪、市場瞬息萬變，投資人很難掌握進出場時機，群益投信投資長李宏正表示，選擇定期定額、分批進場就穩當了。

◎工商時報

金髮女孩來了 全球經濟心喜

2018年全球依然洋溢在金髮女孩的經濟光環！在處於高成長、低通膨的理想環境下，全球經濟在美國引領帶頭下，包括歐洲、日本、大陸與印度等主要經濟體將繼續享有同步穩健擴張。

歐元區 景氣回春 小心義國大選

歐元區經濟在製造業景氣回春帶動，過去1年表現亮眼，並締造2007年來最強的經濟擴張動能。歐盟執委會已把2017年歐元區經濟成長估值從1.7％調高至2.2％。至於2018年經濟可望維持與過去1年類似步調。

日本 被動成長佳 內需待加強

日本在2017年實質國內生產毛額創連6季增長佳績。展望新的1年，在全球經濟持續復甦，可望讓日本在外部需求帶動下，持續有穩定的經濟成長。不過外界也憂心，這股增長力道是來自外在的被動性成長，實際上日本內需依然不見起色，這也成連任日相的安倍，在2018年面臨的諸多經濟挑戰之一。

◎旺報

陸5G大躍進 提前於明年商轉

大陸邁向全球第一個5G大國的腳步，正越來越快。大陸電信三雄之一的中國移動，其合作業者VIAVI日前宣布，雙方計畫於2019年，搶先在大陸推進5G商用網路。此一時程比原先計畫的2020年提早一年，這也意味著大陸的5G進入商用的時間表將大幅提前，除預計使大陸電信三雄的5G之爭更白熱化外，也將為全球的5G競賽，投下一顆震撼彈。

陸搶灘5G 激化國際標準競賽

彷彿是受到南韓在平昌冬奧展示5G技術的刺激，近期中國業者在全球5G競賽中動作頻頻，企圖搶佔國際主導權、提前大規模商用態勢轉趨積極，而2018年做為5G標準制定和商用產品研發關鍵年，這場競爭還會更激烈，因為中國能否扭轉過去行動通訊技術發展時，多被歐美主導的局面，其成敗已經是「在此一役」。

5G來勢洶洶 引爆大陸換機潮

大陸工信部日前宣示「2018年是5G標準確定和商用產品研發的關鍵一年」，這不僅昭告大陸距離5G商用的時程正在快速逼近，更意味著大陸手機市場的巨大商機已經蓄勢待發。據了解，目前除了華為、OPPO等大陸手機大廠已經宣布在2019年發表支援5G的手機外，中興通訊更搶在本月底發布「類5G」手機，業者積極卡位，突顯大陸另一波的手機換機潮即將來臨。

(中時電子報)

從解剖大體看生命！台紀錄片《那… 不斷更新》國1彰化段壅塞 國5湧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。