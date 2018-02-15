2月15日三報頭版要聞

2018年02月15日 07:15 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

蘇花改蘇澳至東澳段開通後，面臨首次連續假期，交通部原預估車流會大增，嚴陣以待，未料因受花蓮大地震影響，及14日小年夜仍是上班日，路況出奇順暢，而稍為鬆一口氣；但15日除夕當天，蘇花改會湧現車潮，雖不至於成為「停車場」，但車速將變慢，另外西部國道方面，壅塞路段將出現在中部，考驗駕駛耐性。

新台幣雞年上演「聞雞起舞」的強升行情，昨日以29.342元對1美元封關，除是龍年以來，暌違5年再度以2字頭封關，從猴年到雞年，更是連2年升逾2元。意思就是說，你我手中的新台幣，這2年累積升值超過4元、升幅超過13％，不過狗年會否再升下去，機率恐怕不大。

國內景氣回溫，上班族領到年終獎金，小朋友也有紅包收入。群益投信表示，狗年紅包理財台股基金是不可偏廢的選項，海外基金則看好大中華、印度、亞洲股票基金；面對全球股市震盪、市場瞬息萬變，投資人很難掌握進出場時機，群益投信投資長李宏正表示，選擇定期定額、分批進場就穩當了。

◎工商時報

2018年全球依然洋溢在金髮女孩的經濟光環！在處於高成長、低通膨的理想環境下，全球經濟在美國引領帶頭下，包括歐洲、日本、大陸與印度等主要經濟體將繼續享有同步穩健擴張。

歐元區經濟在製造業景氣回春帶動，過去1年表現亮眼，並締造2007年來最強的經濟擴張動能。歐盟執委會已把2017年歐元區經濟成長估值從1.7％調高至2.2％。至於2018年經濟可望維持與過去1年類似步調。

日本在2017年實質國內生產毛額創連6季增長佳績。展望新的1年，在全球經濟持續復甦，可望讓日本在外部需求帶動下，持續有穩定的經濟成長。不過外界也憂心，這股增長力道是來自外在的被動性成長，實際上日本內需依然不見起色，這也成連任日相的安倍，在2018年面臨的諸多經濟挑戰之一。

◎旺報

大陸邁向全球第一個5G大國的腳步，正越來越快。大陸電信三雄之一的中國移動，其合作業者VIAVI日前宣布，雙方計畫於2019年，搶先在大陸推進5G商用網路。此一時程比原先計畫的2020年提早一年，這也意味著大陸的5G進入商用的時間表將大幅提前，除預計使大陸電信三雄的5G之爭更白熱化外，也將為全球的5G競賽，投下一顆震撼彈。

彷彿是受到南韓在平昌冬奧展示5G技術的刺激，近期中國業者在全球5G競賽中動作頻頻，企圖搶佔國際主導權、提前大規模商用態勢轉趨積極，而2018年做為5G標準制定和商用產品研發關鍵年，這場競爭還會更激烈，因為中國能否扭轉過去行動通訊技術發展時，多被歐美主導的局面，其成敗已經是「在此一役」。

大陸工信部日前宣示「2018年是5G標準確定和商用產品研發的關鍵一年」，這不僅昭告大陸距離5G商用的時程正在快速逼近，更意味著大陸手機市場的巨大商機已經蓄勢待發。據了解，目前除了華為、OPPO等大陸手機大廠已經宣布在2019年發表支援5G的手機外，中興通訊更搶在本月底發布「類5G」手機，業者積極卡位，突顯大陸另一波的手機換機潮即將來臨。

(中時電子報)