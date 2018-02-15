不斷更新》國1彰化段壅塞 國5湧現車潮

湖口路段呈現紫爆情況。(圖/翻攝自高公局網站)

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中時電子報
／綜合報導
湖口路段車多壅塞。(圖/翻攝自高公局)

13：20更新

國1南下新竹二至新竹，平均車速40公里，彰化段平均車速50公里，國3南下大溪至龍潭路段車流順暢，關西服務區至關西段車多，時速降至40公里，國5午後車潮湧現，平均車速降至50公里。

11：40更新

國1南下湖口到新竹車多，車速僅20公里，王田至彰化，車流多平均時速40公里，國3南下，大溪至竹林車但算順暢，平均車速50公里，國5開始湧現車潮，不過還算是順暢，平均車速在70公里。

10：40更新

國道1南下湖口到新竹壅塞，平均時速僅30公里，彰化系統，平均時速僅30公里，國道3南下大溪至龍潭車多，平均時速35公里，國5則是全線暢通，平均時速80公里。

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9：29更新

國1南下湖口路段至新竹二交流道，目前車多，平均時速在30公里，王田至彰化路段也呈現車多情況，時速在20公里，國3部分，大溪至龍潭平均時速在40公里，國5目前平均時速可達80公里。

據《聯合報》報導，稍早在國道1號南向90.2公里處竹北出口前，發生2自小客車追撞事件，佔用了外線車道，回堵近5公里。

8：34更新

國道1號南下湖口到新竹壅塞，時速僅30公里，國道3號南下大溪到龍潭壅塞，平均時速30公里，國道5號目前全線暢通，平均時速可達80公里。

國道一號：南下湖口到新竹壅塞，平均時速僅20公里

國道三號：南下大溪到龍潭壅塞，平均時速30公里。

國道五號：全線交通順暢，平均車速80公里。

春節連假今(15)日啟動，國道1從昨晚(14日)小年夜，南下部分路段就開始呈現車多壅塞情況，今晨開始國道1也開始逐漸出現車潮，在南下新竹湖口路段更是出現紫爆(車速僅20公里)情況，提醒民眾要出發返鄉時可多加注意路況。

在今早7時左右，國道1號，南下返鄉車潮逐漸湧現，楊梅到新竹二交流道呈現車多壅塞，平均車速在50公里，湖口路段更出現「紫爆」，時速僅20公里，而往年塞得最嚴重的國道5號目前暫無出現壅塞情況，平均車速還有80公里。

(中時電子報)

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