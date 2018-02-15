驚！乾旱恐成國家災害！「省水」秘方竟從「刷牙」開始

在日常生活中只要透過一些簡單的方法，就可輕鬆省水。（達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

2017年全台降雨普遍偏低，加上全球暖化！旱災危機不可不慎！春節將近，國人依照習俗將進行年終大掃除，此時也是用水量大增的時刻，經濟部水利署特別呼籲民眾一起節約用水，在日常生活中只要透過一些簡單的方法，就可輕鬆省水。

除了大家已熟知的以淋浴代替泡澡、洗米洗菜水用來洗地板、澆花，選購有省水標章的馬桶、洗衣機等，其實定期針對家裡用水設備檢查漏水，不僅節水，也是開春防漏財的重要小妙招喔。

近年來國人利用過年期間安排多日的出門旅遊，不在家過年已日漸增加，水利署特別呼籲民眾出門前透過檢查水龍頭是否關緊、馬桶是否漏水等簡單的小動作，讓出門更安心，在狗來富的一年，大家一起來節約用水，省錢也有夠讚。

水利署表示，省水達人分享小秘方，如以杯子裝水刷牙只需水量1公升，較開著水龍頭6公升，可減省5公升用水；淋浴洗澡需水量70公升，較浴缸泡澡150公升，可減省80公升用水；水桶裝水擦洗車需水量60公升，較水管沖洗240公升，可減省180公升用水。有時候，改變一下用水習慣，就可以輕鬆成為省水達人!

民眾添購用水設備時，選購省水標章產品，自然而然省水，輕鬆省水辦得到。水利署也特別指出，自今(107)年4月1日起，國內銷售的馬桶及洗衣機將強制需具備省水標章，民眾於選購馬桶與洗衣機時可得留意囉。

(中時電子報)

不斷更新》國1彰化段壅塞 國5湧… 女生到底要自拍幾張才滿意？ 調…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。