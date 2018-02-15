驚！乾旱恐成國家災害！「省水」秘方竟從「刷牙」開始

2018年02月15日 08:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2017年全台降雨普遍偏低，加上全球暖化！旱災危機不可不慎！春節將近，國人依照習俗將進行年終大掃除，此時也是用水量大增的時刻，經濟部水利署特別呼籲民眾一起節約用水，在日常生活中只要透過一些簡單的方法，就可輕鬆省水。

除了大家已熟知的以淋浴代替泡澡、洗米洗菜水用來洗地板、澆花，選購有省水標章的馬桶、洗衣機等，其實定期針對家裡用水設備檢查漏水，不僅節水，也是開春防漏財的重要小妙招喔。

近年來國人利用過年期間安排多日的出門旅遊，不在家過年已日漸增加，水利署特別呼籲民眾出門前透過檢查水龍頭是否關緊、馬桶是否漏水等簡單的小動作，讓出門更安心，在狗來富的一年，大家一起來節約用水，省錢也有夠讚。

水利署表示，省水達人分享小秘方，如以杯子裝水刷牙只需水量1公升，較開著水龍頭6公升，可減省5公升用水；淋浴洗澡需水量70公升，較浴缸泡澡150公升，可減省80公升用水；水桶裝水擦洗車需水量60公升，較水管沖洗240公升，可減省180公升用水。有時候，改變一下用水習慣，就可以輕鬆成為省水達人!

民眾添購用水設備時，選購省水標章產品，自然而然省水，輕鬆省水辦得到。水利署也特別指出，自今(107)年4月1日起，國內銷售的馬桶及洗衣機將強制需具備省水標章，民眾於選購馬桶與洗衣機時可得留意囉。

(中時電子報)