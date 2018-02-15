女生到底要自拍幾張才滿意？ 調查結果超驚人

現代人都回自拍上傳到社群。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

隨著智慧手機與社群網路的誕生，大家都養成到哪都要拍照打卡，也衍生出許多所謂的「網美」(意指網路上的美女)，大家應該都有在路上看過有人在自拍打卡的情況，有些女孩們更是對於自己的自拍照非常在意，往往都要拍上個好幾張才滿意，根據國外調查，也針對自拍這件事做了研究，結果發現許多女性都要拍上10張以上才會有滿意的照片。

根據調查許多人往往都要拍上好幾張才會有滿意的。(圖/ shutterstock)

根據國外網站Daily Mail報導，美國佛羅里達健康醫療中心調查結果顯示，只有5.22%的女生指拍一張就滿意，而需要拍攝2-5張才會挑到滿意照片的有48.39%，6-10張的有28.11%，但要拍到10張才會有覺得滿意的竟然超過81%，甚至還有6.22%的人要拍到21張以上的自拍照才會挑到滿意的。

不過隨著美機APP的出現，也有越來越多人不分男女老幼都會「習慣性」修圖後才敢上傳至社群網站，這也讓研究團隊發現有44.03%的女生練就了指要3分鐘就能搞定一張修圖照的技能，而有24.69%的人則是要花4-6分鐘，10,49%的人則需花費7-9分鐘，調查也發現到，男女對於自我身材的意識大多受到社群媒體、電視電影、其他重要人物的觀點所影響，有高達88%的男女會將自己的身材與媒體上的明星藝人做比較。

另外，女性也會隨著年齡的增長，對自我身材的信心大幅下降，有47.46%的女性對自己身材沒自信，僅有26.52%的女性更有自信，這也都驗證了女性為何要自拍那麼多張照片後，才能得到滿意的自拍照。

(中時電子報)

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