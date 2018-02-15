NBA》渣男代表！葛瑞芬遭前未婚妻提告

搭上卡戴珊家族小妹詹娜後，布雷克葛瑞芬直接終止前未婚妻卡梅倫與兩個小孩的金援。(取自TMZ網站)

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中時電子報

美國時間情人節還沒結束，活塞明星前鋒布雷克葛瑞芬卻遭《TMZ》爆料，他的前未婚妻卡梅倫提告葛瑞芬惡意拋棄，且沒提供先前允諾的經濟援助，就連兩人所生的兩個小孩也不聞不問，可說是當今NBA渣男的最佳代表！

葛瑞芬與卡梅倫交往8年多時間，兩人雖分分合合，卻曾訂過婚，且有兩個孩子，更差點在去年7月29日結婚，但在婚禮舉辦前1周，葛瑞芬卻突然跟卡梅倫分手，原因是他找到新歡，也就是卡戴珊家族當中的小妹詹娜。

卡梅倫在起訴書中提到，她在2013年與葛瑞芬有過口頭協議，假如兩人有了小孩，卡梅倫就辭去工作專心照顧小孩，葛瑞芬則在經濟上給予全力支援，沒想到去年兩人即將結婚前夕，葛瑞芬突然要求卡梅倫簽署一份婚前協議。

卡梅倫當時拒絕了這份協議，沒想到葛瑞芬竟在婚禮舉辦前宣布取消，且馬上跟詹娜在一起，更在原定婚禮當天跑去拉斯維加斯開派對，最過分的是，葛瑞芬直接終止所有對於卡梅倫與兩個孩子的經濟支援，讓他們生活頓時失去依靠。

目前只能依靠自己哥哥照顧的卡梅倫，只好提告希望換取幾百萬美元的賠償，可是葛瑞芬這種生了小孩卻不負責任，甚至馬上另結新歡的行為，用渣男形容或許還太客氣了點，只能說卡梅倫當初愛錯了人！

(中時電子報)

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