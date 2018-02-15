OL勾主管進摩鐵辯躲前男友 遭打臉怎有閒情逸緻洗澡

2018年02月15日 09:17 中時電子報 孫曜樟

從事半導體工作的吳姓男子為公司主管雖己婚多年，但跟公司毛姓女業務員卻大搞曖昧，吳妻跟蹤丈夫至摩鐵找姦，怒提告並附帶民事求償150萬元，刑事部分雖因罪證不足獲不起訴處分，但民事部分毛女辯稱，因是要「躲前男友跟蹤」才會和吳男進摩鐵，但法官審理後打臉說躲人「怎有閒情逸緻洗澡」，判她需賠吳妻25萬元，全案可上訴。

吳妻控訴老公自105年7月起就和毛女搞曖昧，不僅接送上下班，更從12月至106年4月間多次到摩開房間，據蘋果日報導導，吳妻去年4月跟蹤兩人上摩鐵，於是報警捉姦，遂提告並附帶民事求償，但因為抓姦現場未收集到沾有精液衛生紙或保險套，所以，刑事妨害家庭通姦部分檢方不起訴。

在民事部分，吳妻認為毛姓女業務破壞其婚姻，並導致她罹患憂鬱症，請求應賠償150萬元精神撫慰金，毛女辯稱，她與喝男純屬同事情誼關係，雙方來往均為公務需要，案發當天吳姓男主管和她在外用餐後，吳男好意開車送她回家，但在路上她發覺前男友跟監，為免發生不測，主管才帶她進入汽車旅館暫時躲避。

但法官審理發現，兩人在摩鐵共處長達2個半小時，浴室也有使用過的痕跡，若是因要躲人進摩鐵，應該是情緒慌亂「怎有閒情逸致洗澡」，此與常情不合，因此認定她侵害吳妻配偶權，應賠償25萬元。全案可上訴。

(中時電子報)