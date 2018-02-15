蔡英文總統除夕談話：全台灣會跟花蓮人站在一起

2018年02月15日 09:18 中時 曾薏蘋

今天是除夕，蔡英文總統發表春節談話，蔡總統特別表示，特別錄製影片向全體國人拜年。總統特別把重點放在關懷花蓮大地震上，總統表示，「我想跟花蓮的朋友講幾句話。我要請大家放心，不論發生什麼事，全臺灣一定會跟花蓮人站在一起」。

總統農曆春節講話全文為：

大家好！今天是除夕。在歲末年終，全家團圓的時刻，我要祝福所有的國人同胞，新的一年，平安健康，萬事如意。

我現在所在的房間是總統府的虹廳。在我背後的這幅畫叫做「天佑花蓮」。很多來總統府的貴賓，都對這幅畫留下了深刻的印象。它是林惺嶽老師的作品。

林老師告訴我，有一次他經過花東縱谷，看到這幅景色，深受感動。他就決定住下來，完成了這幅畫作。

2月6號，我們美麗的花蓮遭受地震無情的打擊。嚴重的災情以及人命的傷亡，讓花蓮人心裡留下恐懼的陰影。

藉著這個機會，我想跟花蓮的朋友講幾句話。我要請大家放心，不論發生什麼事，全臺灣一定會跟花蓮人站在一起。

臺灣地處斷層帶，比起其他國家，我們更應該加強我們平日的危機意識。除了推動災區的復原重建之外，在全國的層面，政府也會持續針對危險建築進行盤點，加速補強。

政府無法阻止地震發生，但是政府能做的，是建立一套嚴謹的防災體系，把地震所可能產生的損害降到最低。這個工作已經開始。

地震過後，我到花蓮兩次。我看到國軍全面動員救災，我也看到來自各縣市的搜救團隊，奮不顧身搶救受困人員。我更看到這段時間的臺灣社會，充滿了愛和團結。

有民宿業者主動開放空間給災民使用；有民間業者自告奮勇，為傾斜大樓架起鋼梁；也有一群年輕朋友說，他們不會救災，但他們可以做早餐給救災人員吃。在災難中，我們展現互助，把人性中最美的那一面給了彼此。

我想要勉勵國人，這就是我們的臺灣。我們因為團結ㄧ致，才不會在災害中倒下。我希望，臺灣人民要永遠記得患難中的真情。

同時，我也要勉勵國人，不要忘了國際社會在這一次地震中對我們所表達的關心和慰問。今日我們受人點滴，他日我們必當湧泉以報。這也是我們臺灣人的真情。

在這次震災中，有9位來自中國大陸的旅客不幸罹難。我說過，在人道救援上，兩岸沒有距離。我們盡了最大努力。對罹難者家屬，我們也感同身受，希望在新的一年，他們可以走出創痛，平安寧靜。

農曆春節在兩岸都是最重要的節慶，從除夕、大年初一到十五元宵節，有很多非常相近的傳統習俗和過年活動，透過人民交流和媒體傳播，也拉近雙方的心理距離。在這裡，我要藉著這個機會，向對岸的朋友以及全世界其他地方的華人，說聲新年恭喜。

過去一年，臺灣經濟的表現讓我們恢復了信心。經濟成長率超乎預期，出口總額是歷年的次高，失業率降到十七年來的新低點。前幾天臺灣股市在萬點封關，這是歷史上的第二次。

更重要的是，政府和大家正在一起打拚，要改變臺灣經濟的體質。我們推動5+2產業創新計畫，加快產業轉型升級；今年啟動的前瞻計畫，要全面強化國內不足的基礎建設，同時擴大內需及投資。

只要產業競爭力及經濟的動能夠進一步提升，再配合政府所提出的加薪具體對策，我們一定可以擺脫過去薪資停滯，甚至倒退的困境，讓每一個辛苦打拚的臺灣人，共享經濟成長的果實；我們也會有更堅強、更壯大的實力，來因應外在經濟的變化和風險。我對臺灣的未來有信心。

最後，我要特別感謝過年期間，持續在工作崗位上，為臺灣打拚的朋友們。明天就是新的一年的開始，再一次跟大家拜年，祝福全體國人同胞，新年恭喜，萬事如意。

(中時)