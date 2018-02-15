日本高中學習指導要領首記載釣魚台為日本固有領土

2018年02月15日 12:27 中時 黃菁菁

日本文部科學省14日公布《高中學習指導要領》修訂案，在地理歷史科的內文中，首度明確記載竹島(南韓稱獨島)、尖閣諸島(釣魚台列嶼)為日本「固有的領土」。學習指導要領是日本公訂的學校教學準則，文科省強調這些地區的主權，乃為加強對下一代的領土主權教育。

日本的高中學習指導要領修訂案中規定，「地理綜合」科必須明示北方四島、竹島和尖閣諸島為日本固有的領土。包括日本史、世界史在內的必修科目「歷史綜合」科中，規定必須記載「竹島、尖閣諸島劃入領土」等歷史。

在公民科新設的「公共」課則明確記載，日本為和平解決竹島問題而努力，並強調「尖閣諸島沒有領土主權的問題」。

日本於2014年1月重新評估學習指導要領解說書，近年來在地理歷史科等教科書上都會提及竹島和釣魚台列嶼的主權。

繼去年3月首度在中小學學習指導要領中，明確記載北方領土、竹島和尖閣諸島為日本的固有領土之後，今年又在高中學習指導要領中載明相關內容，主要是為了貫徹領土教育，並指導學生認識自國領土主權的立場。

日本2008年公布中學指導要領解說書中，載明竹島乃日本固有領土，導致當時南韓駐日大使權哲賢被召回。為了避免類似情形發生，日本2009年3月公布的高中指導要領中並沒有相關記載。

近來南韓軍方屢屢在竹島周邊海域舉行軍演，中國的核子動力潛艦今年1月航行在釣魚台列嶼的鄰接海域，中國公船不斷駛入釣魚台列嶼周邊日本主張的領海。有鑑於此，日本政府盼藉由學習指導要領的改訂，徹底實施學校教育，喚起學生們對領土主權的關心及理解。

(中時)