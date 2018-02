2018年02月15日 09:54 中時電子報 周郁蘋 /綜合報導 /綜合報導

一年一度的央視春節晚會將在今(15日)晚登場,節目在昨晚公布演出嘉賓,有成龍、吳京、王菲、那英,以及周杰倫、蕭敬騰、言承旭、周渝民等人,演出陣容堅強,其中成龍、周杰倫昨晚則先聚餐,周董也大方曬合照,不過網友的焦點全在成龍摟著昆凌。

昨晚是小年夜以及一年一度的情人節,周杰倫帶著昆凌和成龍聚餐,在IG曬出三人合照,並以英文寫下:「Thanks#jackiechan 大哥 for ur dinner and the kids gift (謝謝成龍大哥的晚餐和孩子的禮物)」。照片集結歌壇天王周杰倫和國際巨星成龍,相當吸睛,不過網友的焦點全在成龍摟著昆凌,直呼:「成龍大哥的手!」

在今年的春晚上,第五度受邀參加的周杰倫將表演魔術並演唱《煙花易冷》及《告白氣球》,而成龍將與影星吳京合唱《中國》。《中時電子報》今(15日)晚將全程直播央視春晚。

(中時電子報)

央視春晚節目單。(圖/取材自春晚微博)