字裡藏101喜迎狗年！融入地方特色 32個「福」到遍兩岸三地

2018年02月15日 10:02 中時電子報 蔡萱

在迎接農曆新年之際，不少人會在門口貼上「福」字，希望可以在新的一年福壽雙全、鴻福盈門、福祿滿門。中國吉林長春的設計師林翔也在今年花了一年的時間，對「福」字做了不同的改變，將地方特色的建築、文化、飲食或動物全部放入字中，以共32個「福」字到遍兩岸三地各地來迎接到來的狗年。

其中「福到台灣」將台北知名地標101大樓、台灣地圖和台灣獨特的廟宇文化都融入了「福」字，讓人感受到屬於台灣的濃濃福氣。至於其他大城市也都已地標作為特色，像是上海的「福」字也將直接用浦東的東方明珠當作部首，並將世界知名的夜景外灘剪影也放了進去。香港則也是用外型特殊的中銀大廈作為部首，還加入了維多利亞港的景觀以及香港的區旗。

福到上海將上海地標東方明珠也放入了福字中，同時世界知名的夜景外灘剪影也成為字的一部分。(圖/微博)

福到香港，除了有購物天堂的特色外，還融入了區旗、維多利亞港等。(圖/微博)

「福」到各地還包括了福建、蘇州、杭州、雲南、河南、西安、內蒙古、甘肅和哈爾濱等，大部份強調的是該地的傳統的特色文化、動物、飲食，像是福建的土樓、蘇州的小橋流水、四川的熊貓、雲南的民族舞蹈、河南的少林寺、西安的兵馬俑、甘肅的敦煌石窟或是哈爾濱的聖索菲亞教堂。

福到北京，融合了北京天安門、北京故宮和京劇等，顯示了北京百年來文化、政治中心的特色。(圖/微博)

不過在遼寧的部分，則很特別的融入了近年服役的中國首艘航空母艦「遼寧號」，用整艘航母的輪廓當作是部首，上面還有架戰機的圖示。「福到遼寧」同時也融入當地傳統的手絹及東北民眾常帶的棉帽。

(中時電子報)

福到遼寧則顯現了中國的現代「遼寧號」航母，同時也有傳統的有戴著棉帽的東北人民以及手絹。(圖/微博)

福到雲南，充滿了民族風情，結合了雲南當地的民族舞蹈和山水景色。(圖/微博)

福到蘇州福，展現了江南園林的韻味，融入了亭台樓閣、小橋流水、紙窗等特點。(圖/微博)

褔到河南，將河南少林寺融入進去，熱鬧非凡。(圖/微博)

福到西安，作為千年來的歷史文化古都，兵馬俑住進了大雁塔裡一展趣味。(圖/微博)

福到四川融合了中國國寶熊貓，以及牠愛吃的竹子，又萌又喜慶。(圖/微博)

福到重慶，豪不意外地展現了火鍋、特別的交通特色。 (圖/微博)

福到福建用了福建代表性的客家土樓，客家土樓至今都是中國乃至世界上獨一無二的、神話般的建築。(圖/微博)

福到山東融合了中國千年來的儒家傳統以及孔子的形象。(圖/微博)

福到哈爾濱一展哈爾濱位於中國最北界的特色，充分融入了俄羅斯文化、教堂以及寒冷的天氣，有雪花作為代表。(圖/微博)

福到內蒙古透露著濃濃的民族氣息，包括蒙古包、蒙古文或是，都透著一股英雄豪氣。(圖/微博)