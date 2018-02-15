中市春節醫療不打烊 14家醫院增加類流感門診

台中大雅區長榮診所連續13年除夕延長看診時間到凌晨12點陪民眾守歲。（馮惠宜攝）

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長榮診所院長鄭國揚為提供附近居民最健康方便的就醫環境，從13年前開業至今，持續13年春節期間都正常看診。（馮惠宜攝）
坐落於台中7期國家歌劇院旁的「分子藥局」，6天連假照常營業，唯營業時間調整為每天上午11點到下午6點。（馮惠宜翻攝）

農曆春節6天長假，台中市19家急救責任醫院照常提供24小時急診服務，有鑑於春節前後是流感、諾羅疫情高峰期，為分流急診就醫，台中市衛生局也協調14家區域級以上醫院在6天春節假期間開設類流感特別門診110診次；另，大雅區長榮診所持續13年也連看6天門診，除夕夜更延長到凌晨12點與大家一起守歲。

春節長假醫療單位因應長假人力調配，多休診或減診，台中市衛生局為避免長假急診過於壅塞特別協調轄下14家區域級以上醫院增開類流感門診，有需要的民眾可至中央健康保險署查詢醫療服務時段（http://bit.ly/2EnHHxI ）；另健保署提供「全民健保行動快譯通APP」及開診查詢專線0800-030598，供參考運用。

此外，也有幾家診所打出春節不打烊服務，位於台中大雅區長榮診所連續13年只休大年初一上午半天，除夕當天除了正常看診，還延長看診時間到凌晨12點，長榮診所院長鄭國揚說，民眾圍爐守歲，他在診所守護大家的健康。

台中北屯區林子巡診所除夕到大年初五也都春節不休診，院長林子巡是台中捐血中心固定長期捐血的「熱血醫師」，該診所今年春節不休診，除了除夕跟大年初一上午看診，初二到初三白天上、下午都看診，初四起就恢復全天看診。除基層診所，位於台中歌劇院分子藥局6天連假照常營業，唯營業時間調整為每天上午11點到下午6點。

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