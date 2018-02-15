蘆洲資源回收場囤大量爆竹 577公斤如火藥庫

2018年02月15日 10:47 中時 陳俊雄

新北市消防局第三大隊於14日16時接獲線報，蘆洲區復興路323巷某家資源回收場疑似違規囤積大量爆竹煙火，立即會同轄區警察前往查察取締。果見於該資源回收場1、2樓貨櫃屋倉庫內，發現店家囤放超量爆竹煙火，當場查扣總重量577.94公斤爆竹煙火，連同負責人一併帶回偵訊。

新北市消防局第三大隊於14日16時接獲線報，蘆洲區復興路323巷某家資源回收場疑似違規囤積大量爆竹煙火，立即會同轄區警察前往查察取締。果見於該資源回收場1、2樓貨櫃屋倉庫內，發現店家囤放超量爆竹煙火，當場查扣總重量577.94公斤爆竹煙火，連同負責人一併帶回偵訊。（陳俊雄翻攝）

業者供稱：因家中有親人重病，家境困苦，因而春節前夕鋌而走險，購入大量爆竹煙火牟利維生，但該資源回收廠位於蘆洲區復興路連棟鐵皮屋群聚工廠內，儲存大量爆竹煙火，若不慎引燃恐將引發重大火災及人命傷亡，故即時取締以避免一場災害發生。

消防隊員在現場清點爆竹煙火數量。（陳俊雄翻攝）

第三大隊表示，現場依規定將超量爆竹煙火全數沒入外，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，儲存達管制量以上之儲存場所，其位置、構造、設備及安全管理違反「爆竹煙火管理條例」第4條將處6萬元以上30萬元以下罰鍰；另未投保公共意外責任險違反「爆竹煙火管理條例」第22條亦處以6萬元以上30萬以下罰鍰；呼籲業者勿心存僥倖。

第三大隊提醒：民眾或業者勿違規製造、儲存、販賣及購買未附加合格標示之爆竹煙火，一定要購買附有合格標示的產品，以免造成災害；另新北市爆竹煙火施放管制辦法，22時後禁止施放爆竹煙火，提醒民眾勿以身試法，若有發現違規施放，消防局亦會加強查察取締，以維護民眾生命財產安全。

(中時)