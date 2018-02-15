中國強迫外商技術轉移 美日歐擬聯手提訴WTO

2018年02月15日 12:28 中時 黃菁菁

《讀賣新聞》報導，日本和美國、歐盟(EU)針對中國政府事實上強迫外資企業技術轉移的問題，考慮聯手向世界貿易組織(WTO)提訴。

美日歐自今年1月起開始正式協商，快的話，將於3月之內聯手向WTO提出申訴。美日歐2012年曾因稀土等的出口限制措施，聯手提訴中國，但因技術轉移問題提訴則是頭一回。

報導指出，美日歐為保護進中國市場發展的企業之技術等知慧財產，擬聯合牽制施行對本國有利政策之中國。

中國政府在汽車等重要產業上，對外國企業有嚴苛的資本限制，使得進中國的外國企業不得不與中國企業設立合資公司。中國2002年施行的法令中規定，外商將技術轉移給合資公司和中國企業後，若在中國國內進行技術改良，中國企業即可自由地運用該技術。

這使得美日歐企業難以保留獨自的技術和機密資訊。美日歐認為，中國的法律實際上是強制要求外國企業技術轉移，此作法與「禁止對外國企業有差別待遇」的WTO原則相抵觸。

中國隨著經濟發展，來自外國的技術轉移也急速擴大。中國企業2011年取得日、德等廠商提供的技術後，開發的「中國版新幹線」部分技術已在國外申請專利中。

美日歐正式向WTO提訴後，必須與包括中國在內的當事國進行協商，若無法解決則將由WTO糾紛處理委員會進行審議，中國若被判違反WTO原則的話，WTO將勸告中國改善。雖然審議可能會花很長的時間，但美日歐都認為，此問題不應該再擱置不管。

(中時)