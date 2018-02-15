藍綠競爭者眾 柯P不變應萬變「做好自己的事就好」

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中國時報今報導，有8成綠營支持者希望民進黨今年不要再禮讓柯文哲，同時，名嘴也點名多個「黑馬」人選，國民黨也有前陸委會副主委張顯耀打算參選。對於可能成為挑戰者的藍綠人馬，台北市長柯文哲今早不變應萬變，數度強調，外在因素不是自己可以控制，做好自己的事就好。

針對民進黨8成支持者希望不再禮讓，柯文哲表示，據離選舉還有10個月以上，有很多時間可以「處理」；但怎樣處理？他僅說，方法是人想出來的。

至於金管會主委顧立雄、行政院發言人徐國勇、文化部長鄭麗君等「黑馬」，柯文哲表示，還是那句話，自己可以控制的因素才有辦法努力，外在因素沒辦法，做好自己事情就好了，也就是說，（政黨）要不要推人，不是自己可以控制，那就每天做好自己事情就好了。

而國民黨張顯耀部分，柯文哲也仍然重申，自己做好自己事情，外面因素煩惱幹什麼？他還忍不住對在場媒體抱怨，每天被問不同人選，但是答案都一樣，你們聽超過100次會不會煩？

另外，昨天時代力量立委徐永明接受專訪時提到，假設民進黨不派參選人，時力就要推自己的人選，對此，柯文哲則認為「很奇怪」，因為如果是為了理念，民進黨推不推人，他們都應該要自己推，不過，還是那句話，自己可以處理的事才能處理，外面因素就不是他可以處理的。

媒體追問，很奇怪的意思是否代表與時代力量平時感情不錯，結果他們卻要推自己參選人？柯文哲說，事實上慢慢可以發現，所有政黨不是鐵板一塊，有各種想法，隨著時間會推移。

(中時)

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