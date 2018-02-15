NBA》落後24分照樣逆轉 七六人神奇滅火

2018年02月15日 10:48 中時電子報 黃及人

就算一度落後24分之多，七六人也絕不放棄！靠著全場地主球迷瘋狂吶喊打氣，儘管少了主力中鋒恩比德(輪休)助陣，七六人15日仍以104比102不可思議逆轉撲滅熱火，拿下5連勝，也是本季第30勝(25敗)，排名續居東區第7。

打完上半場，七六人還以39比62大幅落後，沒想到七六人下半場火力全開，貝里內利、薩瑞奇、班西蒙斯等人攜手幫助地主七六人追上，更在末節取得超前，這次換成熱火緊咬不放，七六人卻完全不想讓這場大逆轉秀落空。

雷迪克最後19.4秒投進中距離，七六人仍領先3分，熱火三分球出手沒進，韋德馬上故意犯規，送柯文頓站上兩罰俱中，泰勒強生接著投進三分球，更讓貝里內利發生踩線違例，可惜韋德壓哨絕殺三分球沒進，熱火無奈扼腕。

本季新人王大熱門班西蒙斯拿18分、12籃板與10助攻的本季第6次大三元，薩瑞奇19分、8籃板，首次披上七六人戰袍的貝里內利，隨即貢獻17分，完全沒有融合上的問題，但他最後關頭的踩線違例，差點就讓逆轉秀告吹。

熱火則以替補前鋒詹姆斯強生22分最高，卓拉吉奇也拿18分，懷塞德16分、10籃板，從騎士重返老東家熱火效力的韋德，全場投13中4、2罰0中，只拿8分表現仍不理想。

(中時電子報)