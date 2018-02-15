新年開運靠5招 林真邑：黑、金兩色狗年最旺

2018年02月15日 11:01 中時電子報 林郁庭

2018年 戊戌年 九宮風水圖（圖/林真邑提供）

除夕慶團圓，不好的運勢通通過去了，迎接戊戌金狗年！命理名師林真邑指出，從五行風水角度觀察，狗年適逢「雙土年」，今年農曆正月15日之前，做到她提供的化煞除穢氣法，就能趨吉避凶、開運過好年。

林真邑指出，從五行風水角度觀察，狗年適逢「雙土年」，由於土年喜水，民眾想化煞、迎接好運氣的話，首先，得多接觸與「水」有關的事物，平時就應該多喝水、多泡澡或泡溫泉，增加自身「水」的能量。家中玄關、大門兩邊可以靠擺放「流水聚寶盆」，達到滋潤身體之氣以及象徵財水滾動；也可把鹽燈擺在聚寶盆上，淨化磁場又可求財。

流水聚寶盆與鹽燈放在聚寶盆上。（圖/林真邑提供）

林真邑特別提供狗年開運5招，首先，她表示，想開運得先在農曆正月15日之前「除穢氣」，一定要「3清」：清冰箱、清皮包、清皮夾。把冰箱內過期的食物、皮包內不必要的紙屑、皮夾內過期的發票、信用卡、集點卡等用不到的東西全部清掉。

開運第2招，「招福氣」，過年一定要去廟裡拜拜，林真邑尤其建議，破衣、破褲、破鞋或不穿的鞋更要丟掉，否則影響自己的前途（錢途）；流行的牛仔破褲雖然不算在內，但建議過年期間請避免穿著！

開運第3招，求「財運」，皮夾可選用今年最旺色的黑色與金色求財運；黑色更是能守財庫與招財；皮夾與包包今年少選用大紅與深綠色。她特別提醒，皮夾內襯或是外觀有破損的就不要再用，否則破財。皮包搭配黑色或金色的吊飾，皮夾內放進有雙數金額的紅包，建議數字可以是「16800、168000」一路發就能迎接好財運。

皮夾可選用今年最旺色的黑色與金色求財運。（圖/林真邑提供）

開運第4招，「求健康」，林真邑說土年喜水，房間內一定要擺可以拿來喝的水，補充水分，杯子可以選用金色與黑色，圖紋帶花更能有發財之意。房門口與床頭兩邊可以放五帝錢與黑曜石化煞保健康。

穿對「吉祥旺旺色」即為開運第5招，林真邑表示，戊戌金狗年平常少穿大紅色，不過春節期間例外。最旺顏色如以下，女生前三名建議可多穿金色、金黃色或黑色、褐色衣物補運，淺灰、淺藍、淺粉也適合。男生前三名最旺色可多穿湖水藍、黑、褐、白色。

(中時電子報)