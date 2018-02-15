總統都怎麼過情人節？馬英九、蔡英文比一比

2018年02月15日 11:01 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九昨到住家附近的興隆市場採買年夜菜，並發送春聯，馬受到民眾熱情歡迎，也有女性馬迷祝馬「情人節快樂」，偷親馬的臉頰，讓馬直呼要昏倒了，總統蔡英文則沒有安排任何行程。當總統後都怎麼過情人節？一起來看看馬英九、蔡英文都在這一天做了哪些事。

蔡英文當選總統以來，已經經歷三次西洋情人節，這幾年她都在這天跑了那些行程呢？

2016年的除夕夜遇上台南大地震。蔡英文雖還未就任，但她在這一年的情人節PO出「開啟重建之路，從災害中學習」一文。她說「搶救任務已經結束，要開始面對漫長的重建之路，不僅要重建受創的家園，更要重建受災民眾的心靈、生計和生活。台灣是一個大家庭，我們一定會陪伴受傷的家人，重新站起來，同心協力度過一切難關」。

2017年的西洋情人節前一天，剛好遇上蝶戀花遊覽車翻覆，造成33人死亡。蔡英文在2月14日這天，在交通部長賀陳旦、立法院長蘇嘉全等人的陪同下，赴北市第二殯儀館靈堂前致哀，也至一旁家屬區慰問。蔡英文神情凝重，結束後隨即驅車離去，沒有發表談話。

今年的西洋情人節前幾天，花蓮發生大地震，造成17死、200餘人受傷。蔡英文今年的情人節並未安排任何行程。蔡英文稍早發表除夕談話，也特別把重點放在關懷花蓮大地震上，總統表示，「我想跟花蓮的朋友講幾句話。我要請大家放心，不論發生什麼事，全臺灣一定會跟花蓮人站在一起」。

而卸任後人氣高漲的馬英九，以前又都是怎麼過情人節的呢？

2016年的情人節，馬英九受平溪天燈節之邀，參加「心心相印 情定平溪」活動。由於當年除夕夜發生台南大地震，馬表示，放天燈目的就是向上蒼祈福，全國人民最大心願就是幫台南地震傷者祈福、亡者哀悼，他也感謝參與救災的人員及友邦政府與人民關懷，最後於天燈題上「勇度難關、轉危為安」。

2015年的情人節，馬英九搭專機到花蓮，拜訪民間友人「超級馬迷」江美華和其子王尚智，江美華一見到總統就獻上大大擁抱，還說已30多年沒過情人節，馬總統替她為上國旗圍巾，讓她笑說「這是情人節最好的禮物！」

2014年的情人節，馬英九在臉書PO文，並寫下「以一盒自友邦帶回的巧克力、一杯熱茶，感謝我的牽手，也祝福天下相愛之人『情人節快樂』！」

2013年的情人節，馬英九這天在臉書上PO一張照片，照片中前總統夫人周美青瞪著在偷吃紅豆餅的馬英九，下方還加註一行字「我怎麼嫁給這種人！」馬當時感性表示，他覺得這就是幸福，「因為美青，讓我生命的一半完整了」。

(中時電子報)