不怪你好騙，只怪流年不濟？中市警回顧金雞年這三生肖最好騙

2018年02月15日 11:28 中時 馮惠宜

犯太歲真的容易漏財被騙嗎？搶在除夕當天台中市警局公布去年1月28日迄今（金雞年）詐騙被害人生肖排行，訝然發現「鼠、豬、牛、狗、雞」分居前五名，這其中就有3個是「犯太歲」的生肖，比例偏高。

台中市警局分析詐騙案件被害人生肖，前5名分別是：

第1名：肖鼠佔10.04％，去年破太歲，且被害人最易被假冒檢警名義詐財得逞。

第2名：肖豬佔9.52％，被騙案件又以遭盜用網路帳號最多。

第3名：肖牛9.31％，被害人多栽在色情應召詐財案件。

第4名：肖狗8.92％，金雞年流年遇「害太歲」，最易被網購詐財。

第5名：肖雞8.73％，雞年流年遇「值太歲」，被詐類型以假投資詐財居首。

另，警方分析也發現「蛇馬龍」的被害人比例較其他生肖低，尤其肖蛇僅占6.70％，經請教民俗專家，發現可能是丁酉雞年屬肖蛇「三合太歲之年」，使得肖蛇民眾不太會失財、漏財。

警方也強調，希望藉由較輕鬆活潑且貼近生活的方式，以生肖分析宣導防詐觀念，至於準不準？仍要民眾提升自我防詐意識，才不會落入詐騙圈套。

台中市警局呼籲，詐騙集團已與時俱進，很會「看風向」，常利用話題性商品行騙，網購時應慎選賣家，多觀察評價及賣場狀況，「別看到特價就失心瘋」；另猜猜我是誰、假檢警、假綁架等案類多以「打電話」方式行騙，民眾接獲可疑電話時務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。

(中時)