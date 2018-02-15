春節連假啟動 返鄉、走春烏來石碇有交管

新北市北106乙線縣道在16日及17日，將實施高乘載管制以疏解車流。（圖／孫曜樟翻攝）

友善列印
中時電子報

農曆春節6天連假15日正式啟動，民眾除了在家或上館子吃好料外，出門走春也是不可少，新北市北106乙線縣道因是民眾返鄉往返宜蘭、花東旅遊的要道，大量車潮經常造成106乙線平面車道塞車，今年為便利民眾返鄉過年節，新店警分局將在16日至17日2天，每天7至12時將實施高乘載管制。

新店分局表示，北106乙線縣道交通管制與調撥車道實施時間為，107年2月16日至2月17日止共2天，每日7至12時實施高乘載管制，管制期間，往南宜蘭方向之車輛僅能由最外側車道上石碇交流道；另往平溪、石碇方向之車輛，則由北深路一段229巷、文山路口起實施調撥車道以疏解車流，請各用路人全力配合，以使交通順暢，俾能共同渡過愉快的春節。

另外在烏來地區，假日泡湯的民眾及車流驟增，為加強服務用路人及對應疏導作為，新店分局分局長林富助表示，由於烏來區立體停車場，對於烏來地區的停車空間已有紓解趨勢，但仍針對機車停車位的需求協調交通局研商開放遊覽車停車位、腳踏車停車位在必要時可作為停放機車使用。

還有為讓賞櫻民眾能夠明確熟悉車行動向，新店分局在春節期間對北宜路、新烏路沿線容易壅塞時段，均有規劃交通崗指揮，並以「一貫號誌」的控燈方式，加速由烏來往新店市區及台北市方向的疏導，期能壓縮用路人車行時間，共同締造及落實「節能、減碳、救地球」願景。

(中時電子報)

女患憂鬱跳軌 台鐵苗栗站北上誤… 小年夜狂歡酒後嗆聲 男遭砍斷腿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。