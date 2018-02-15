春節連假啟動 返鄉、走春烏來石碇有交管

2018年02月15日 12:02 中時電子報 孫曜樟

農曆春節6天連假15日正式啟動，民眾除了在家或上館子吃好料外，出門走春也是不可少，新北市北106乙線縣道因是民眾返鄉往返宜蘭、花東旅遊的要道，大量車潮經常造成106乙線平面車道塞車，今年為便利民眾返鄉過年節，新店警分局將在16日至17日2天，每天7至12時將實施高乘載管制。

新店分局表示，北106乙線縣道交通管制與調撥車道實施時間為，107年2月16日至2月17日止共2天，每日7至12時實施高乘載管制，管制期間，往南宜蘭方向之車輛僅能由最外側車道上石碇交流道；另往平溪、石碇方向之車輛，則由北深路一段229巷、文山路口起實施調撥車道以疏解車流，請各用路人全力配合，以使交通順暢，俾能共同渡過愉快的春節。

另外在烏來地區，假日泡湯的民眾及車流驟增，為加強服務用路人及對應疏導作為，新店分局分局長林富助表示，由於烏來區立體停車場，對於烏來地區的停車空間已有紓解趨勢，但仍針對機車停車位的需求協調交通局研商開放遊覽車停車位、腳踏車停車位在必要時可作為停放機車使用。

還有為讓賞櫻民眾能夠明確熟悉車行動向，新店分局在春節期間對北宜路、新烏路沿線容易壅塞時段，均有規劃交通崗指揮，並以「一貫號誌」的控燈方式，加速由烏來往新店市區及台北市方向的疏導，期能壓縮用路人車行時間，共同締造及落實「節能、減碳、救地球」願景。

(中時電子報)