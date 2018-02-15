SBL新年專題》上半季全新球星崛起 邱金龍最亮眼

2018年02月15日 12:30 中時電子報 黃及人

第15季SBL上半季除了呈現罕見的膠著戰情，更出現不少令人關注的全新球星，其中最讓球迷難忘的球星，仍屬金酒「Golden」邱金龍，因為他那記超遠距離絕殺三分球，實在太讓人印象深刻，更是SBL創立以來最誇張的絕殺。

鑲金射手：邱金龍

想必不少球迷很難忘記1月20日金酒76比74逆轉絕殺達欣一役，因為邱金龍那一球實在太誇張了，確實值得球迷一看再看，在網路上點閱數量也早就突破百萬大關，不過個性有點「天」的邱金龍竟說：「我還以為只有幾萬人看過！」

高中畢業後一度「留美」差點回不來台灣的邱金龍，雖在今年已是他的SBL生涯第3個球季，卻直到那一球才開始讓球迷記住，甚至逐漸站穩金酒先發行列，但他強調自己並未因為那一球影響太久情緒，一切都沒有改變。

「其實我只看兩次重播，當天比賽結束後看過1次，隔天又看1次，主要是有人說我踩線了，所以我才刻意看了自己當時的腳，」邱金龍說：「我後來有在練球，試著在同樣位置投籃，結果一次也沒進，大部分出手都丟到籃板。」

拉莫斯背後的綠巨人浩克刺青，讓人不注意到都難。(金酒隊友提供)

加菲兇貓：拉莫斯

別看金酒洋將拉莫斯長著一副凶神惡煞的模樣，又常在場上直接用英文國罵「問候」隊友，其實私底下的他，可是一個相當溫柔的老外，跟年輕隊友之間相處也很融洽，光看他全身上下刺了一堆卡通人物，就可知道他仍保童心。

「其實我不是在場上罵或怪隊友，只是想要刺激他們成長，且能記取教訓，」拉莫斯表示，「我只想努力幫助球隊贏球，同時看到年輕球員越來越進步，也從來沒有在意過自己數據，不管我拿幾分，還是比不上贏球讓我開心。」

拉莫斯在上半季打完，平均得分(25.2)與籃板(17)都居聯盟第1，更是金酒本季可以打出令人驚艷成績的關鍵人物，試問誰在季前能想像金酒可拿12勝11敗，高居排名第3地位，難怪金酒在農曆新年期間放拉莫斯回波多黎各放假。

擺脫前3年傷痛纏身形象，富邦中鋒林郅為本季表現破繭而出。(中華籃協提供)

滿血重生：林郅為

剛在今年明星賽創下單場55分歷史紀錄的富邦中鋒林郅為，無疑逐漸晉級一線球星行列，實在很難想像過去3季在台銀表現平平，且頻頻受傷的他，如今竟然可以成長茁壯到這種地步，看來富邦總教練許晉哲必須當居首功。

其實林郅為本季的突破，除了許晉哲改造成功，更是他個人努力的成果，季初每場富邦比賽，他幾乎都是全隊第1個出來練投中距離的人，就算球場燈光還沒打開，他仍跟著富邦訓練員默默揮汗苦練，展現跟以往不同的拚勁。

除了內線單打腳步進化，林郅為也偷偷練了三分外線，雖在本季例行賽還沒出手過，他卻在明星賽當中，表演相當犀利的三分火力，假如他能夠繼續這樣進步下去，不只是成為富邦內線主力，未來國家隊禁區或許也需他的幫助。

金酒前鋒蘇奕晉逐漸展現大將之風。(中華籃協提供)

大頭暴徒：蘇奕晉

從菜鳥球季場均4.3分、4.7籃板及1.1助攻，金酒「大頭」蘇奕晉本季成長到場均9.9分、5.7籃板與2.8助攻，堪稱本季年度最佳進步獎得主大熱門，也成金酒不動先發主力之一，他的進步幅度與整體變化確實驚人。

因為蘇奕晉不僅打出過往大學時期的內線強悍表現，在傳球助攻方面，更有相當令人耳目一新的成長，他不只一次在場上表演背後傳球，甚至還曾連續傳出4次助攻給場上不同的隊友，可見他的傳球視野確實變好了。

蘇奕晉更在金酒尾牙時，被所有隊友票選為上半季表現最為關鍵的球員，看來接下來金酒想要力保4強席位，他的表現好壞，將會直接影響金酒在例行賽的最終排名，只是他的能耐應該不僅於此，大頭絕對還有不小的成長空間。

除了上述4人以外，包含達欣翁嘉鴻、台銀陳侑昫與郭少傑、裕隆吳怡斌與柯旻豪、台啤黃聰翰與李愷諺、璞園陳冠全等人，都是球迷下半季值得關注的年輕球星，相信隨著各隊戰績持續互咬，SBL接下來場場例行賽不容錯過！

(中時電子報)