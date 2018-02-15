才現身北京！ 泰流亡總理盈拉抵香港將開記者會

2018年02月15日 12:57 中時電子報 蔡萱

泰國前總理盈啦。(圖/美聯社)

去年開始流亡海外的泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）上周才和也是流亡總理的哥哥戴克辛（Thaksin Shinawatra）現身北京，如今又被爆料兩人已經轉抵香港，並且準備舉行記者會。報導稱，這將是盈拉在2017年8月逃離泰國後的首次公開露面。戴克辛和盈拉在泰國分別被判處2年和5年徒刑。

俄國衛星網14日報導，消息人士指出，泰國政府2名前總理盈拉和哥哥戴克辛14日抵達香港，他們將在香港和支持見面，並在2月底至3月初期間打算舉行記者會，意在號召國際社會反對目前的泰國軍政府。

兩人在抵香港前才在日本與昔日政商界朋友見面，並欲與日本首相安倍晉三見面。而在此之前，兩人才在10日被捕捉到在北京王府井街頭買栗子。

泰國前總理戴克辛在先是在2006年因濫用職權，引發國內大波抗議風潮。接著在2007年其所屬政黨泰愛泰黨被判在大選中舞弊違憲，被迫解散，戴克辛也因此展開他海外流亡生涯。

作為戴克辛妹妹的盈拉則是在2011年以戴克辛繼承者之姿贏得大選，風光在年僅45歲時成為泰國第一位女總理，登上政壇頂峰時年僅45歲。沒想到她卻也在上台後，因優惠農民以高價收購大米，導致糧食過度囤積和國家財政巨額虧空，引起瀆職案的訴訟，最後在去年被曝逃離泰國，淪為和哥哥一樣的下場。

儘管人在流亡的盈拉從去年8月以身體不適為由延遲出庭，並被證實潛逃後，和戴克辛依樣全球跑透透，先是現身英國倫敦後如今穿梭在亞洲各國之間。

(中時電子報)