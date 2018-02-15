網路豪賭欠債 2男跨縣市偷搶彩券行

胡姓少年在溪湖鎮彩券行搶得彩券後準備快步逃離現場。（鐘武達攝）

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20歲張姓男子與16歲胡姓少年，疑因網路賭博輸錢，異想天開共乘騎車橫跨中3縣市專挑彩券行下手偷竊或搶奪刮刮樂彩券，兩人得手36張彩券刮中2萬多元意猶未盡，14日小年夜下午繼續尋找目標時，遭溪湖警方攔截查獲，全案依《搶奪》等罪偵辦。

溪湖警分局偵查隊隊長姚志明指出，家住員林市的張男，與高中休學的胡姓少年，疑似沉迷網路賭博輸錢想「翻本」，竟興起搶奪彩券行找「本錢」的壞念頭。

張姓男子（騎機車）要胡姓少年下車行搶。（鐘武達翻攝）

張、胡先在員林市租用機車，又到彰化市竊取1面機車號牌，接著兩人載上安全帽與口罩，共乘機車到處尋找目標，14日中午，路過溪湖鎮二溪路1家彩券行門口，發現店內只有老闆1人，張男即示意胡姓少年下車搶劫。

胡姓少年手拿鈔票佯稱要買1本每張2000元的刮刮樂彩券，老闆不疑有他，拿出1本15張供挑選，少年立刻搶下奪門跑出由張男接應逃逸。兩人先逃到二林鎮鄉間刮開彩券對獎，接著到雲林縣莿桐鄉的另1家彩券行兌換1萬7000元獎金。

張、胡得手1萬7000萬並不滿足，同日下午又騎著機車到處尋找目標，而溪湖警方在獲報後展開查緝，並且透過科學辦案技巧，鎖定兩人騎乘機車又從鄰近的鄉鎮進到溪湖，偵查隊長姚志明、副隊長黃枝泉立即帶隊查緝，結果員警才出警局門口不到2公里，就遇到路過的兩嫌，當場逮人，並起出疑似贓款4萬1000餘元 。

兩人落網後坦承，行搶溪湖鎮彩券行前，還曾遠赴南投縣名間鄉竊得21張每張1000元的刮刮樂彩券，也刮中1萬多元。

(中時)

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