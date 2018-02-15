蒙古扒竊集團侵台 碰一下得手數千元

3名蒙古籍的男子來台行竊遭警方逮捕，目前已經收押，不會再危害搭乘捷運返家的旅客。（李文正翻攝）

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中時

年節前夕，蒙古國籍的3名扒手來台行竊，鎖定西門町、南陽街商圈、捷運台北車站等人潮眾多地方，警方調查，至少有11名被害人，都在神不知鬼不覺的情況，損失手機、皮夾等財物，而且，3人身材壯碩，尾隨在被害人後方，以衣物掩護，手法有如「變魔術」，傳遞給接應同夥，所幸警方即時逮捕，已經遭台北地檢署收押，不會再危害返鄉旅客。

年節前夕，蒙古國籍的3名扒手來台行竊，鎖定西門町、南陽街商圈、捷運台北車站等人潮眾多地方，警方調查，至少有11名被害人，都在神不知鬼不覺的情況，損失手機、皮夾等財物，而且，3人身材壯碩，尾隨在被害人後方，以衣物掩護，手法有如「變魔術」，傳遞給接應同夥，所幸警方即時逮捕，已經遭台北地檢署收押，不會再危害返鄉旅客。（李文正翻攝）

3名蒙古男子Nansalmaa、Ulziikhutag、Togooch，年齡分別在25歲到33歲，2月1日入境台灣後，隨即到捷運台北車站M8號出口下手行竊，被害人感覺有人「碰」她，一摸才發現手機不見，立刻報警。

警方逮捕行竊集團並從嫌犯身上起出多隻被害人的手機。（李文正翻攝）

警方立刻調閱監視器，發現頭戴鴨舌帽的男子，先貼近被害人，從後方用報紙、雨傘、衣服「掩蓋」，遮蔽被害人視線，再利用人潮推擠，假裝碰撞轉移被害人注意力，得手後立刻交給後方的同夥，避免被發現後贓物還在手上。

警方調查，自2010年蒙古籍竊盜集團猖獗，多以「觀光」名義來台，被捕的3人有2人曾來台，每次停留大約10天，得手的手機、皮夾等財物，在台變賣，警方也呼籲，年節期間出門要注意隨身財物，人潮眾多的捷運站也要妥善保管皮夾等財物。

(中時)

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