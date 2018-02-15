高公局預估午後車潮湧現 南下更壅塞

2018年02月15日 13:17 中時電子報 余弦妙

今（15日）除夕為春節假期首日，昨日全日總延車公里為110百萬車公里，為平日年平均 (87百萬車公里)之1.3倍； 0-5時總延車公里為13百萬車公里，為平日(3.7百萬車公里)之3.5倍。

今(15)日上午西部國道時速低於40公里路段包括，國1南下湖口至新竹系統、彰化系統-彰化；國3南下大溪至關西、茄苳-香山、烏日-霧峰；其餘路段大致行車順暢。截至11時，國道全線總延車公里為40.5百萬車公里，預估本日交通量為106百萬車公里。

下午預估13時至18時國1南下彰化系統-埔鹽系統路段可能出現車多壅塞情形，高公局建議用路人透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站或App查詢最新國道路況。

國5北上宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，於連假期間將視交通壅塞狀況機動實施，預計從國5宜蘭地區北返之民眾，請注意收聽警廣，並留意主線資訊可變標誌顯示內容及路側標誌之標示行駛，同時保持行車安全間距，以維行車安全。

早上在國1發生5自小客追撞事故。(圖/高公局提供)

今日上午6時16分，國道1號北向234.5公里發生5輛小客車追撞事故占用中間二車道，雖36分鐘即排除，仍造成後方車隊回堵4公里。

國3發生2自小客追撞事故。(圖/高公局提供)

另今日上午6時10分，國道3號南向122.4公里亦發生2輛小客車追撞事故占用內側車道，雖28分鐘即排除，亦造成後方車隊回堵2公里，影響行車順暢，高公局提醒請用路人開車務必養足精神，並注意前方路況。

最後為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，建議用路人「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

(中時電子報)