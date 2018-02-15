七賢橋階段性通車　完工日延至5月

2018年02月15日 13:40 中時 張穎齊

基隆市七堵區七賢橋原預計今年農曆年（16日）前完工通車，不過市長林右昌14日前往視察後表示，如今先開放階段性通車，以利民眾返鄉過年，整體完工則預計要到5月。（基隆市政府提供）

基隆市七堵區七賢橋原預計今年農曆年（16日）前完工通車，不過市長林右昌14日前往視察後表示，如今先開放階段性通車，以利民眾返鄉過年，整體完工則預計要到5月。（基隆市政府提供）

基隆市七堵區七賢橋由於不符防洪標準，成為多年以來的危橋，市府自2016年6月開始封橋改建，預計耗資2億7千萬元，不過同時也讓民眾必須繞道行駛，形成不便。市府預計本月16日前完工通車，以利民眾返鄉過節，不過市長林右昌視察後卻稱，如今先開放階段性通車，整體完工則預計要到5月。

七賢橋自2016年6月起，即展開改建工程，林右昌對此也緊盯著工程進度，多次視察表示，進度都有微幅超前，並曾在去年5月25日表示，廠商也力拼今年農曆年前完工通車。

不過，林右昌14日前往視察後則表示，七賢橋整體工程要預計到5月完工，但如今完成度已經很高，已在14日下午暫時開放階段性通車，相信會讓返鄉過年的民眾感到驚豔。

工務處表示，七賢橋自1989年興建後，已逾20年以上，成為老舊橋梁，位處市區主要聯外道路，做為提供港區貨櫃車、聯結車及大台北地區貨物運輸使用的重要道路。

工務處指出，但七賢橋因為長期超負荷使用，導致橋梁嚴重受損，又因舊橋面高程未達「200年的計畫洪水位」，橋墩柱阻礙水流，長期沖刷下導致橋梁鋼筋裸露鏽蝕、混凝土表面剝落，影響居民行車安全，市府因此爭取中央補助，於2016年6月拆除改建，並於14日階段性通車。

工務處補充，七賢橋同時也是繼實踐橋後，成為基隆市第2座斜張橋，除整體造型特殊外，並規畫夜間照明LED光雕，將管線地下化，讓橋台兩端街口及道路煥然一新，響應萬象更新的年節氣氛。工程預計於5、6月完竣，屆時將全面通車，並改善周邊環境，使民眾除了來往便利安全外，也可飽覽橋上風光景色。

(中時)