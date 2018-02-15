春節連假別再塞　基隆替代道路資訊看過來

基隆市警局為防範春節期間塞車潮，針對初一至（16日）初五（20日）已先行規畫好替代道路，分散車流，以利民眾節省寶貴時間。（張穎齊攝）

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基隆市警局為防範春節期間塞車潮，針對初一至（16日）初五（20日）已先行規畫好替代道路，分散車流，以利民眾節省寶貴時間。（張穎齊攝）

每逢春節連假，全台各區重要地段都會發生塞車潮，基隆市警局為加強交通疏導，防患於未然，針對初一至（16日）初五（20日）已先行規畫好替代道路，分散車流，以利民眾節省寶貴時間，並呼籲民眾多加留意相關訊息。

基隆市警局表示，依往年經驗，春節連假期間，民眾白天出遊車潮大多聚集於基金二、三路往萬里、金山方向，回程時常因為車流量大，造成緩慢塞車。

警方對此呼籲遠道而來的民眾，可選擇由國道3號德安路交流道（2.2K處）下交流道，沿復興路、文明路、湖海路一二段轉往濱海公路往金山、萬里，避開市區基金二、三路車潮，返程也可選擇由基金三路轉由大武崙工業區、武訓街、基金二路1巷口上台62線快速道路，分散出遊車流。

另外，春節期間在外木山景觀廊帶休憩的旅客也相當多，回程時常因進入台2線，造成基金二、三路車流壅塞，建議遊客回程時選擇文明路、文化路、德安路上國道3號德安路交流道南下，以疏解交通量。

至於國立海洋科技博物館及碧砂漁港部分，也是觀光客的重要集散地，回程時也常造成中正路段大塞車，警方建議遊客回程時選擇北寧路、調和街、台62線（16A八斗子匝道）、大華系統交流道（或瑪東系統交流道）。

除上述替代道路外，基隆市警局也規畫國道1號北上、南下替代方案，請民眾多加利用警局網站所提供的替代道路資訊，以及圖示引導來避開塞車路段，希望民眾於春節假期出遊時能歡暢順心、盡興而歸。

(中時)

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