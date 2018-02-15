NBA》拓荒者雙槍襲擊 勇士痛失西區龍頭席位

2018年02月15日 14:07 中時電子報 黃及人

儘管杜蘭特15日攻下本季新高50分，可惜勇士守不住拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫，讓兩人攜手攻下73分，勇士最後以117比123不敵拓荒者，除了中止3連勝，也把西區龍頭寶座拱手讓給火箭，勇士無奈退居西區第2。

首節一度落後20分的勇士，第3節先靠杜蘭特瘋狂火力逐漸追上，更在比賽還剩7分多鐘，靠著柯瑞三分外線追成99比99平手，不過拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫仍幫地主球隊打到最後1分鐘，取得117比115的領先局面。

勇士隨後兩波攻勢，分別由杜蘭特、克雷湯普生三分出手沒進，透納最後18.9秒兩罰俱中，拓荒者擴大領先到4分，柯瑞雖補上兩罰，可是阿米紐最後9.1秒也是兩罰俱中，加上杜蘭特竟在此時踩線違例，直接宣判勇士死刑。

拓荒者後衛利拉德攻下全隊最高44分。(美聯社)

賽前才領到今年洛杉磯全明星賽球衣的利拉德，攻下拓荒者全隊最高44分，另有8助攻、3抄截，麥科倫也拿29分、5助攻，先發中鋒紐基奇17分、13籃板，表現也很出色，拓荒者目前32勝26敗，排名升到西區第6。

無奈把西區龍頭席位讓給火箭的勇士，輸球主因在於「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生手感欠佳，兩人雖都攻下17分，可是柯瑞投17中6，湯普生也僅投15中6，光靠杜蘭特1人難以挽回頹勢，卓雷蒙格林16分、12籃板及7助攻。

(中時電子報)