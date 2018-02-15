巴黎聖日耳曼不敵皇馬 抱怨裁判不公

巴黎聖日耳曼球星內馬（左）開賽不久就領到黃牌，總教練和俱樂部主席都覺得這張黃牌太過嚴厲。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

法甲勁旅巴黎聖日耳曼在歐冠16強首回合客場1比3不敵西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，俱樂部主席阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）賽後抱怨義大利籍裁判羅基（Gianluca Rocchi）在很多小地方偏袒皇馬，讓他想起去年16強被巴塞隆納爭議淘汰的傷心事。

歐冠16強 C羅梅開二度 皇馬主場逆轉大巴黎

「給我們的兩張黃牌都有問題，姆巴佩（Kylian Mbappe）被吹的那次越位也是不正確的，」阿赫萊菲說：「都是小事情，但面對像皇馬這樣的強隊，一些小判決就會影響比賽勝負，當然有幫到他們。」

大巴黎去年在歐冠16強第2回合客場1比6不敵巴塞隆納，導致兩回合總比分5比6出局，關鍵也是爭議的12碼球。阿赫萊菲無奈的說：「去年，巴塞隆納，裁判；今天，又一次，還是裁判。我想歐洲足聯應該有所作為才是。」

巴黎聖日耳曼總教練艾莫瑞質疑裁判偏袒皇馬。（美聯社）

大巴黎教頭艾莫瑞（Unai Emery）坦承下半場兩顆是球是皇馬發揮的好，但也呼應主席對裁判的質疑，「我不喜歡裁判今天掌控比賽的方式，雖然都是小狀況，但星星之火可以燎原。而我們被吹了1個12碼球，他們的拉莫斯（Sergio Ramos）也在禁區內手球卻沒被吹，我們領到的兩張黃牌更是無言…」

「我很滿意我們比賽的方式，但是不滿意結果，也覺得裁判比較偏袒皇馬一點。」艾莫瑞說。

(中時電子報)

NBA》拓荒者雙槍襲擊 勇士痛失西… SBL新年專題》狗年球星新年新希…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。