巴黎聖日耳曼不敵皇馬 抱怨裁判不公

2018年02月15日 14:16 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

法甲勁旅巴黎聖日耳曼在歐冠16強首回合客場1比3不敵西甲「銀河艦隊」皇家馬德里，俱樂部主席阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）賽後抱怨義大利籍裁判羅基（Gianluca Rocchi）在很多小地方偏袒皇馬，讓他想起去年16強被巴塞隆納爭議淘汰的傷心事。

「給我們的兩張黃牌都有問題，姆巴佩（Kylian Mbappe）被吹的那次越位也是不正確的，」阿赫萊菲說：「都是小事情，但面對像皇馬這樣的強隊，一些小判決就會影響比賽勝負，當然有幫到他們。」

大巴黎去年在歐冠16強第2回合客場1比6不敵巴塞隆納，導致兩回合總比分5比6出局，關鍵也是爭議的12碼球。阿赫萊菲無奈的說：「去年，巴塞隆納，裁判；今天，又一次，還是裁判。我想歐洲足聯應該有所作為才是。」

巴黎聖日耳曼總教練艾莫瑞質疑裁判偏袒皇馬。（美聯社）

大巴黎教頭艾莫瑞（Unai Emery）坦承下半場兩顆是球是皇馬發揮的好，但也呼應主席對裁判的質疑，「我不喜歡裁判今天掌控比賽的方式，雖然都是小狀況，但星星之火可以燎原。而我們被吹了1個12碼球，他們的拉莫斯（Sergio Ramos）也在禁區內手球卻沒被吹，我們領到的兩張黃牌更是無言…」

「我很滿意我們比賽的方式，但是不滿意結果，也覺得裁判比較偏袒皇馬一點。」艾莫瑞說。

(中時電子報)