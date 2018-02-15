影》中國長白山為何變成北韓白頭山

長白山天池資料照片，圖為中國大陸境內部分。（圖/新華社）

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中時電子報

北韓金與正以特使的身份旋風訪韓，搶盡平昌冬奧焦點。媒體以「白頭山公主」或「長白山血統第一人」稱之。但實際上北韓稱的「白頭山」，就是我們在地理課本上學過的中國「長白山」，那為何長白山會變成北韓的血統象徵了呢？

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據大陸「知乎」網作者「起風了」解釋，1950年代後期，北韓以北部邊境地區發展需要電力為由，提出將鴨綠江改為中朝共同擁有的界河。但此時中國大陸已經在吉林省吉安市鴨綠江上游興建雲峰水力發電廠。毛澤東基於兩國友誼和攔江大壩端與北韓國土相連，所以答應將雲峰水力電廠的發電量半數無償提供給北韓使用。

至1960年代初期，北韓得寸進尺，以鴨綠江的發源地在長白山天池，是金日成將軍的革命事業發源地，應讓朝鮮世代人民景仰為由，向中國大陸政府提出將長白山一分為二，中朝雙方各佔一半的要求。為了說服陸方，北韓還以兩國同是社會主義陣營的兄弟國家展開情感遊說。

因此在1962年，毛澤東指派周恩來總理訪問朝鮮，並代表中國大陸政府同代表朝鮮政府的首相金日成在平壤簽訂了《中朝邊界條約》。此條約共有五條：第一條內容主要劃分了兩國邊界；第二條規定界河中的島嶼和沙洲的歸屬都以水面的寬度為準。第三條內容明確界河水域兩國共同管理、使用，包括航行、漁撈和使用河水等，以及鴨綠江口外水域的劃分原則；第四條主要規定了本條約簽訂後即成立兩國邊界聯合檢查委員會，開始聯檢；第五條規定換文方式。

雖然《中朝邊界條約》中並未明確記載長白山的劃分比例，但做為鴨綠江源頭的長白山天池當符合本條約「河水域兩國共同管理」範圍。此後就在《中朝邊界條約》簽署後不久，長白山天池邊被分割為二，據說中國佔有47~48%，朝鮮佔有52~53%。同時還將鴨綠源頭的天池分水嶺東側的三座山峰也跟著一起分給北韓。長白山天池位於長白山之巔，乃火山爆發鑄成的九峰圍合而成，最高一座為白頭峰。而在白頭峰分給北韓後，朝鮮政府立刻就把「白頭峰」更名為「將軍峰」！

作者「起風了」對中國大陸政府「割讓」長白山東坡、南坡及近半天池感到遺憾，他認為北韓只會得寸進尺。他以俄國總統普丁說過「俄羅斯雖然地大物博，但沒有一吋土地是多餘的」，表達對中國大陸政府當年作法不當的不滿。認為「在領土完整上，沒有談判，只有戰爭，不容妥協」。值得注意的是，由此可見據信有一定比例的大陸人民對臺海議題也秉持相同觀點。

(中時電子報)

文章來源：探尋長白山東坡（朝鮮）零距離戲水天池湖畔！

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