世界最貴8大食材 你家年夜飯有沒有？

2018年02月15日 14:53 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

藏紅花每年秋季只開花一到兩個星期，採摘、加工費時費力難怪它又被稱為「紅金」。（達志影像/shutterstock）

伊比利亞火腿分類嚴格，「黑牌」是最高檔的，醃製週期長達36個月！（達志影像/shutterstock）

今天是除夕，家家戶戶要吃年夜飯，有人選擇上飯店，更多人還是採買食材在家烹煮。除了應景的傳統菜色，你家還有哪些特別的料理？大過年全家團圓就要吃好一點，來看看全世界最昂貴的八大食材是哪些？也許可作為年夜菜或過年期間的料理參考。

所謂民以食為天，今年春節前夕BBC廣播4台「美食」節目，邀請行家挑出以下8種世界最貴的食材，讓大家採買年貨、做年夜飯或春節期間準備宴客，能激發一點靈感，做出一頓賓主盡歡、全家人回味的美食大餐。

藏紅花

想來一點異域風情、讓你單調的白米飯立刻美到金燦燦？加一小撮藏紅花吧。藏紅花每年秋季只開花一到兩個星期，採摘、加工費時費力；且每一朵花只有三個柱頭，難怪它又被稱為「紅金」。據說，做成一公斤藏紅花，需從兩個足球場大的花圃中採集。

日本和牛

和牛原材可以來自四種日本牛。這種牛肉以大理石斑紋著稱，多汁細嫩，入口即化。有粉絲形容，口感像是柔嫩的魚。和牛中最頂級的神戶牛肉，在日本要500英鎊一公斤。和牛養牛的工序要求很嚴，被稱為世界上最好、最貴的牛肉。

生蠔

19世紀初期，生蠔相當便宜，是濱海地區工人階級一日三餐的重要食材之一。但是，過度捕撈、污染給生蠔帶來災難性衝擊。現在倫敦的高檔海鮮餐館，一打生蠔要大約51美元。生蠔除了好吃，傳說還有催情作用。

魚子醬

魚子醬是醃製的鱘魚魚子，它很難打理、很難包裝，最重要的，很珍稀。最著名的魚子醬原材料取自裡海和黑海的白鯨鱘魚。根據吉尼斯世界記錄大全，最貴的魚子醬魚子來自一條「年逾期頤」（超過100歲）的白化鱘。它的純白魚子賣價每公斤34,500美元！

白松露

松露產於義大利北部的皮埃蒙特地區。特級白松露只寄生在某些特定種類的樹根周圍，因此更罕見，公認香氣也更誘人。由於無法人工裁培，人們得付出巨大努力去採集。2007年，澳門賭場老闆何鴻燊買了一朵幾十年罕見的超大白松露--1.5公斤，價格是33萬美元。

伊比利亞火腿

伊比利亞火腿產於西班牙和葡萄牙，這種豬的餵養要求很嚴格，生命的最後一段只准吃橡子。伊比利亞火腿分類相當嚴格，「黑牌」是最高檔的，使用純種伊比利亞豬腿製成，這種火腿的醃製週期長達36個月！據說，最貴的一條商購火腿達3192.76美金。

鵝肝醬

鵝肝醬很貴，不過，付出高額代價的並不僅僅是人，還有鵝。牠任被強制餵食，肝增肥到正常尺寸的最多10倍。這種強制餵食的做法早在公元前2500年埃及人已這麼做。現在，許多國家有嚴格的法律禁止強制餵食，禁止生產、進口、銷售鵝肝醬。

麝香貓咖啡

吃完了，總要喝一杯吧。這種咖啡價碼高到每公斤700美元，放一包進年貨籃子絶對不丟人。麝香貓咖啡又稱「貓屎咖啡」，製作工藝聽上去很倒胃口。粉絲堅持說，正是這個過程使咖啡更香濃；但也有人認為，那不過是唬人的小把戲，咖啡相當難喝！

(中時電子報)