北京過年特色：天壇祭天大典由來

2016年11月20日，在美國休斯頓舉行的中國傳統燈展上拍攝的北京天壇造型大型花燈。（圖/新華社)

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中時電子報

北京天壇公園。（圖/新華社)

農曆過年是東方人才有的習俗，世界各地的華人都有些許不同的過年特色，中國的地緣廣闊，南北風俗差異很大，即使鄰近的省份，過年時各地仍有許多不同的特色。以中國的北京為例，過去幾年北京的天壇公園經常在過年期間舉行非常傳統的皇天祭祀典禮，供民眾欣賞難得一見的宮廷表演，這種類似電視劇的華麗場面搬到現實生活中來，往往吸引大排長龍的各地人群聚集到擁有世界最大的祭天建築群來看熱鬧。

北京天壇公園是明朝和清朝兩代皇帝冬至日祭皇天上帝的地方。它與祭日的日壇、祭地的地壇、祭月的月壇以及祭祀先農諸神的先農壇並稱北京五大壇。而且，天壇擁有世界上最大的祭天建築群，分為內壇和外壇兩部分，壇域的平面北方呈圓形，南方為方形，象徵著天圓地方的意思。

天壇的建築不僅具有獨特的藝術風格，而且它的建築還巧妙運用了力學、聲學、幾何學原理等，具有很高的科學價值。

北京天壇公園擁有傳統的東方建築特色，不只吸引北京和中國民眾參觀，也經常有來自世界各地的外國遊客前往朝聖。

天壇建於明朝永樂18年，西元1420年，距今將近600年歷史了，明代初年，祭天地都同樣在這裡舉行，因此當時名為天地壇。到了1530年，北京北郊另建了方澤壇，才開始實行天地分祭，從此這裡才專門用來祭天，成為名符其實的天壇了。

參觀北京天壇的台胞青年夏令營營員在祈年殿前合影。（圖/新華社）

其中，最著名的祈年殿在最北方，是天壇最宏偉和最華麗的建築，也就是人們想像中距離天最近的地方。祈年殿的上下三層屋頂都是用深藍色琉璃瓦鋪蓋，象徵天色的意思。大殿內有4根最粗壯的楠木巨柱支撐整個建築，也就是代表著一年四季。

天壇還有一個絕妙的特色，就是只要站在圜丘壇的中心叫一聲，就會聽到地層深處傳來明亮深沈的回聲，聲音彷彿來自地心，相當特別。這種利用聲學原理建構出來的建築，也是天壇獨特和吸引人的地方之一。

(中時電子報)

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