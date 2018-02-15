花30年趕進度 美2050年代要有355艘軍艦

2018年02月15日 15:06 中時電子報 楊幼蘭

美國海軍認為，它能在2050年代前達成擁有355艘軍艦的目標，要是有充分的經費，加上能因應龐大工作量的業者，甚至能更快達標。無論真實狀況如何，最起碼，這是美軍海軍作戰部長（Chief of Naval Operations, CNO）辦公室在美國聯邦預算2019會計年度報告中的說法。

《大眾機械》（Popular Mechanics）網15日指出，在中國海軍迅速成長，還有俄羅斯海軍野心勃勃之際，美國海軍擴大艦隊陣容，將有助於減輕執行任務的壓力。

未來30年間，美國海軍打算將現有的280艘軍艦增為355艘。長久以來，由於造艦費用與人事支出居高不下，911恐攻後五角大廈將重心放在地面戰上，再加上2007-2012年間經濟不景氣，以致於這目標一直遲遲未能達成。

而俄羅斯利用海上武力併吞克里米亞半島、介入敘利亞內戰，並在北約勢力範圍附近耀武揚威，加上中國海軍近20年迅速擴張，航母陸續服役、開工，美國未能擴大艦隊的挫折，如今已演變為廣泛的國安問題。

美軍海軍作戰部長辦公室在報告中指出，雖然目標訂在2050年代，但打造新艦，加上讓較舊的軍艦延長壽命，或許能在2030年代提前達標。而這不僅需要提撥更多經費，造船廠也需要左右開弓，同時發揮打造新艦，並翻新舊艦的能力。

而這355艘軍艦中，有12艘核動力航母、12艘核動力彈道飛彈潛艇、66艘核動力攻擊潛艇、104艘巡洋艦與驅逐艦、52艘中型快速艦、38艘兩棲艦、32艘後勤艦，以及39艘指揮支援艦。為了將艦隊擴增為308艘，各型軍艦幾乎都比原計畫多了10％。

目前美國海軍一年平均打造兩艘維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦、2.5艘巡洋艦或驅逐艦，還有兩艘較小的中型快速艦。此外，他們每5年會訂購一艘新航母，並不定期訂購兩棲與後勤等軍艦。

由於中國海軍在太平洋崛起，美國海軍已經打定主意，要跑這場為期30年的馬拉松，只要中國艦隊持續壯大，美國就會跟進。然而，30年仍存在許多變數。30年前，美國海軍還有594艘軍艦，但由於冷戰結束，加上911反恐戰的影響，如今卻連一半都不到。

未來30年誰也不敢說會出現什麼變化，但起碼美國海軍有了能遵循的路線圖。

(中時電子報)