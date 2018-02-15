桃機春節假期首日不卡關　旅客都說讚

2018年02月15日 15:51 中時 陳麒全

農曆春節假期在除夕首日桃園機場入出國人潮未如預期的多，估計人數11萬7043人，同時桃機公司與航空警察局在通關措施及飛安宣導上的努力，在這幾天也見到了成效。出國旅客在今年感覺人多，但通關查驗不會塞。（陳麒全攝）

農曆春節假期在除夕首日桃園機場入出國人潮未如預期的多，估計人數11萬7043人，同時桃機公司與航空警察局在通關措施及飛安宣導上的努力，在這幾天也見到了成效。出國旅客在今年感覺人多，但通關查驗不會塞。（陳麒全攝）

農曆春節假期在除夕首日桃園機場入出國人潮未如預期的多，估計人數11萬7043人，同時桃機公司與航空警察局在通關措施及飛安宣導上的努力，在這幾天也見到了成效。出國旅客在今年感覺人多，但通關查驗不會塞。（陳麒全攝）

農曆春節假期在除夕首日桃園機場入出國人潮未如預期的多，估計人數11萬7043人，同時桃機公司與航空警察局在通關措施及飛安宣導上的努力，在這幾天也見到了成效。出國旅客在今年感覺人多，但通關查驗不會塞。（陳麒全攝）

農曆春節假期在除夕首日桃園機場入出國人潮未如預期的多，估計人數11萬7043人，同時桃機公司與航空警察局在通關措施及飛安宣導上的努力，在這幾天也見到了成效。出國旅客在今年感覺人多，但通關查驗不會塞。（陳麒全攝）

農曆春節假期在除夕首日桃園機場入出國人潮未如預期的多，估計人數11萬7043人，同時桃機公司與航空警察局在通關措施及飛安宣導上的努力，在這幾天也見到了成效。出國旅客在今年感覺人多，但通關查驗不會塞。（陳麒全攝）

農曆春節假期在除夕首日桃園機場入出國人潮未如預期的多，估計人數11萬7043人，同時桃機公司與航空警察局在通關措施及飛安宣導上的努力，在這幾天也見到了成效。出國旅客在今年感覺人多，但通關查驗不會塞。（陳麒全攝）

農曆春節假期在除夕首日桃園機場入出國人潮未如預期的多，估計人數11萬7043人，比較去年13萬764人，減少1.3萬人；同時桃機公司與航空警察局在通關措施及飛安宣導上的努力，在這幾天也見到了成效。而航警局調整安檢動線及新增安檢動線、警政署支援保一警力等，大幅提高旅客安檢流量，加上移民署查驗台也在尖峰時間全開，出國旅客在今年感覺人多，但通關查驗不會塞。16日大年初一，根據航空公司預報人數入出境超過13萬人。

根據桃園機場公司的預估統計，15日除夕當天的出境人數是5萬9012人、入境5萬5350人，總人數11萬4362人，較去年的13萬764人少。出境的尖峰時段還是落在早上的6時與8時之間。

以往在農曆春節期間，旅客若在尖峰時間出國，總會在排隊通關、安檢、再過證照查驗花上近1個小時以上，今年航空警察局與移民署為因應寒假及春節連續假期出境旅客爆增，採取多面向的疏運措施，讓旅客能夠更快速的通過安全檢查與證照查驗後通關。

航警局在尖峰時段，也全力調派人員，將安全檢查線全線開放作業，包括第1航廈7條、第2航廈11條，再加上以往旅客在隨身安檢線上都是到檢查時，才將超量的液體（自備飲料、礦泉水）拋棄，今年安檢將「戰線」拉長，讓旅客在進入排隊出境時，就先行將隨身攜帶的液體或是其他無法隨身攜帶的物品拋棄，也讓安檢動線順暢許多。

另外移民署也配合在尖峰時段查驗台全開，包括第1航廈出境開滿21檯、第2航廈出境開滿28檯，再加上全台已經有逾500萬人辦理自動通關，加上第1航廈出境10座、第2航廈出境11座的自動通關台，讓出國旅客排隊等候的時間大幅度縮短。

第一次帶著全家出國過節的陳先生表示，原本預期在尖峰時段要花上1 個多小時才能完成通關查驗的程序，還特別提早到機場辦理報到手續，沒有想到今年不到30分鐘，就已經完成通關，可以帶著老婆小孩在管制區裡，優閒地逛著免稅商店購物。

準備回到日本的吳小姐說，原本要花最久時間的隨身安檢，今年感覺特別順暢，之前就有看到桃機公司的宣導，所以有先將無法隨身攜帶的水、物品拋棄，加上安檢線有多了好幾線，沒有排太久，就完成了安檢，也順利的查驗過關，可以在航空公司的貴賓室好好的休息一下，不像前幾年根本沒有時間休息，就要趕著登機了。

(中時)