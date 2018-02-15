分手許維恩搞神隱？KID怒發聲「盼爆料者平安過好年」

KID、許維恩日前傳情變。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報
KID、許維恩先傳爆出4年情告終。（圖／取材自許維恩、林柏昇 KID臉書）
KID首對情變發聲。（圖／取材自林柏昇 KID臉書）

藝人KID與許維恩4年感情日前驚爆畫上句號，KID第一時間否認，卻被許維恩以「像家人一樣」隔空打槍，「憲哥」吳宗憲昨(14日)則透露KID目前斷絕外界聯繫，令人十分擔心，稍早KID終於在臉書現身，解釋和許維恩「還是在努力中」，兩人昨天情人節還是一起過，並嗆爆料者「可以平平安安過好年」。

KID稍早親上火線回應與許維恩目前狀態，直言：「現在只能跟大家說，抱歉讓大家失望了」，並表示兩人目前仍極力想挽回感情，還在努力中，暗示分手並不是定局，也對外界呼籲說：「請不要再去捕風捉影或去傷害我們，你們自己也談過感情，被別人賽弄（攪和）真的很不是滋味」。

KID發聲全文：

我沒搞消失～我每天就一直在吃雞，謝謝大家，我們還是在努力中⋯

昨天是情人節，我們還是一起習慣的找了彼此吃頓飯聊聊天

感情方面在一起的時候我也是盡量能低調就低調，真正相處的是兩個人，能不能幸福也是兩個人

現在只能跟大家說，抱歉讓大家失望了，我們都很想兌現承諾，但是現在就給我們時間空間，我們真的都還在互相珍惜中⋯

請不要再去捕風捉影或去傷害我們，你們自己也談過感情，被別人賽弄真的很不是滋味，現在最期待的就是那個爆料者可以平平安安過好年。

(中時電子報)

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