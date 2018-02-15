女警花人美心美 助迷路阿嬤回家團圓

2018年02月15日 15:51 中時 鐘武達

秀水鄉80歲林王阿嬤，14日走出家門忘了回家的路，還流浪到離家20公里外的埤頭鄉，北斗警分局漂亮女警許家鳳將她帶回，像是照顧自己阿嬤般細心招呼，並且運用「人臉辨識系統」迅速連絡到家人，讓老阿嬤趕在除夕前平安回家，與家人開心圍爐。

14日晚上6點多，1名年邁的阿嬤徒步走在埤頭街頭，身體相當虛弱，表情不知所措，路人趕緊報警，有「警花」封號的北斗警分局埤頭分駐所女警許家鳳，立即駕駛巡邏車將阿嬤接回分駐所。

神情疲憊，肚子又餓，阿嬤連講話的力氣幾乎都沒有，許家鳳與另名女警李得瑜，趕緊準備熱食與熱湯讓老人家裹腹，老嬤稍微恢復元氣，才說，她住秀水，但已經忘記地址。

過年前夕，阿嬤的家人肯定也急著找人，許家鳳邊安撫阿嬤，邊利用「人臉辨識系統」清查，皇天不負苦心人，很快就確認阿嬤是80歲的林王婦人，立刻通知其女兒，讓阿嬤結束1場流浪驚魂。

許家鳳是第1次使用「人臉辨識系統 」建功，她說，該系統跟戶政系統聯線，先拍下婦人的大頭照，再進到秀水鄉的戶政系統比對，很快就查出阿嬤的身分。

家人趕到接阿嬤回家，看到埤頭分駐所的女警許家鳳，不僅長相甜美，服務態度又親切，除了感謝，還直稱讚她「人美、心更美」。

(中時)