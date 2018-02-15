影》捍衛主權不打烊 海巡八艦齊發巡弋海疆

海巡署於14日派出旗艦高雄艦等五艘大型艦艇巡弋海疆，彰顯捍衛主權不打烊的決心。（圖/海巡署提供）

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中時電子報

當國人準備歡慶農曆春節時，今日中國海警四艘巡防艦巡航釣魚臺毗鄰區海域，而中華民國海巡署近期也派出大型巡防艦艇八艘，海巡弟兄犧牲休假，在過年期間全方位巡弋海疆，彰顯政府捍衛主權不打烊的決心。

海巡署臺南艦已加裝40快砲

為因應春節假期期間，我國海域可能發生的各項突發狀況，包含大陸或越南漁船越界捕魚、維護我國仍在南方海域捕魚及航行船隻之安全、預防不法分子從事走私偷渡等違法情事，海巡弟兄犧牲年假，於2月初起強化各大型艦確保勤務無罅隙。

海巡署海洋總局南部地區機動海巡隊加強巡護能量，於14日派出3,000噸級高雄艦（南機隊旗艦）、2,000噸級臺南艦、1,800噸級偉星艦、1,000噸級屏東艦和800噸級福星艦前往東南沙海域、臺菲海域和澎湖海域巡弋護漁維權，持續捍衛南方海疆。

北機隊日前也派出1,800噸級CG 101和星艦巡弋西北海域，中機隊派出600噸級CG 117臺中艦巡弋中部及烏坵海域，東機隊派出600噸級CG 119花蓮艦巡弋東部海域。四個機動地區海巡隊合計有8艘大型艦艇在線上值勤，讓國人在春節期間能安心過個好年。

海巡署屏東艦

其中這是臺南艦在去年10月完成大修後首度參與春節期間巡弋任務，臺南艦是扁政府時代第一批新式大型「國艦國造」巡防救難艦首艦（扁政府時代另一艘為巡護七號遠洋巡護船），在馬政府時代建造同型艦新北艦，馬政府為強化海巡武裝，決定由海軍移撥8門波佛斯350PX 40公釐快砲，並由中科院研發射控系統。臺南艦在去年大修期間已經加裝40快砲，8門40快砲加裝工作全數完成。

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對於日前有媒體報導海巡署600噸級以上巡防救難艦將配備中科院研發的灘岸防禦火箭系統，海巡署僅列為選項之一，目前並未正式決定選用國造火箭系統。

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海洋巡防總局呼籲，我海巡機關針對民眾於海上之急難事故，均以維護民眾生命安全為先，絕不輕怠，若有需要，請利用「118」免費報案電話，或透過漁業署漁業廣播電臺通報，海巡署及相關單位將派員立即前往處理，以保障漁民生命財產安全。

(中時電子報)

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