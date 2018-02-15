美太平洋司令：中國軍力急起直追 美未來恐難敵解放軍

圖為美軍太平洋司令部司令哈里斯4月出席聽證會。哈里斯也在這次聽證會上表示，上次出席是10個月以前，這次的聽證會也是他任內最後一次的聽證會。(資料照/美聯社)

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中時電子報

日前才被川普提名美國駐澳洲大使的美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris），14日出席美國眾議院軍事委員會聽證會，他表示中國在許多方面的軍事建設發展令人印象深刻，中國很快就會在幾乎每個領域挑戰美國，美軍若是還不跟上節奏的話，未來恐將難敵解放軍。

在這場長達2個小時的軍事委員聽證會上，太平洋司令部司令（PACOM）哈里斯表示這是大概是他任內最後一次的聽證會，他在會上強調了中國對美國構成的挑戰，「中國正在利用軍事現代化、擴展政治影響力的操作以及掠奪式經濟，來迫使鄰國重組印度-太平洋地區秩序」。

哈里斯表示：「中國關鍵性的成就包括在導彈系統和5代戰機的性能方面取得重大改進，而且中國海軍的規模與能力正在日益增強，同時在非洲吉布地建立了第一個海外基地」。

尤其是中國在軍力上的急起直追，讓哈里斯感到憂慮，「中國也對下一波軍事技術投入大量的經歷，包括超音速導彈、太空與網絡能力以及人工智能。如果再美國再跟不上節奏，美軍太平洋司令部在未來的戰場上，恐將難以與中國人民解放軍匹敵」，他也強調自己尤其中國的超音速導彈感到憂慮。

哈里斯也表示自己不認為中國在東海及南海的行動是投機的行為，「我認為這些行動很有章法和戰略性的，中國利用自身的經濟與軍事實力來侵蝕一個自由與開放的國際秩序」，而且他也說，中國現在南海已經擁有7個軍事基地。

(中時電子報)

文章來源：US ignores China 'at our peril' and lags on missile tech, Pacific commander warns

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