18度C巧克力工房斥資550萬元 興建藝術空間旗艦廁所

2018年02月15日 16:21 中時 楊樹煌

▲南投縣長林明溱（右3）、Feeling18巧克力工房茆董事長（中）、埔里鎮長周義雄（右2）和各民意代表共為公共藝術空間廁所揭幕啟用。（楊樹煌攝）

▲參與廁所啟用揭幕的所有貴賓都同聲為這座公共藝術空間廁所的創意說讚。（楊樹煌攝）

埔里知名企業Feeling18巧克力工房為配合縣府今年首度在埔里舉辦水上燈會，特別耗資550萬元興建了1座公共藝術廁所供遊客使用，今15日邀請縣長林明溱、鎮長周義雄及地方民意代表共同舉行啟用儀式，成為少見的廁所啟用揭幕式，讓遊客驚呼連連。

林縣長表示，新建的公廁從外表來看，一點也不像廁所，牆面還有巧克力及巧克力醬的設計，很有創意。林縣長並指出，縣府今年首度在埔里舉辦水上燈會深獲好評，但細節仍待檢討，未來還要再修正，明年定會比今年更為盛大、而且更完美。

縣議員廖志城、許阿甘、吳國昌、埔里鎮長周義雄等也都出席啟用儀式，對於Feeling18巧克力工房茆董事長願意投注心力經營地方觀光產業，全都表達高度的肯定。

茆董事長表示，遊客在旅遊過程中，公共廁所是個非常重要的元素，因此該座公廁除了是配合埔里燈會舉辦而興建，未來將更具有帶動地方觀光發展的功能，因一進入廁所就能聞到巧克力的香味，是其最大特色。

新建公廁係邀請履獲國際設計大獎的晴天見聯盟操刀，整體色調以潔白色彩呈現，還設有親子廁所、哺乳室、無障礙廁所，配備更符合穆斯林的規範，提供沖洗器具以及遊客等待的休息區等，成為一座顛覆你我想像的公共藝術空間旗艦廁所，讓看過的民眾都驚呼，不敢相信是真的是廁所。

(中時)