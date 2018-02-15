白癡公主自封「A減」 誠實曝光全身最肉部位！

白癡公主總自嘲是「A減」，面對自己的身材，她也幽默曝光自己全身最肉的部位，竟然是下巴！（圖／取材自白癡公主IG）

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中時電子報

人氣網路紅人「白癡公主」以爆笑系列影片，吸引眾多粉絲支持，不過在「網美」當道的時代中，白癡公主的「怪怪美少女」風格鮮明，不介意自黑之外，她甚至總自稱「A減」，而面對自己的身材，白癡公主也幽默曝光自己全身最肉的部位，竟然是下巴！

白癡公主總自嘲是「A減」，提到自己的身材，她樂觀說：「既然我沒有，不強求也接受事實。身體髮膚受之父母嘛～」，並正能量呼籲，每個人都是獨立的個體，不用太羨慕別人或太自卑，同時，白癡公主也幽默透露，自己全身最肉的地方是下巴，尤其在她年幼時露出笑容就會很明顯，白癡公主以前會覺得胖胖的不好看，不過她現在則改變看法，笑說：「多『這一塊肉』，好像很有福氣耶！」

擁有一雙圓滾滾大眼睛的白癡公主，其實從小常被說眼睛好大、好瘦，她的外表也曾遭網友針對，甚至做人身攻擊，嫌她眼睛太大、太瘦很噁心，不過白癡公主也高EQ面對，表示審美觀本來就很主觀「我很謝謝我的爸媽，給我這麼有特徵且記憶點的外表」。

以「怪怪美少女」闖出知名度的白癡公主，無厘頭風格更成為她的招牌，她透露，自己總是給人愛搞怪的感覺，不過白癡公主也進一步表示：「其實我也是跳躍性思考的人，常常會轉換時空，喜歡無厘頭的搞笑、也喜歡正經的知識內容」，對於自己的招牌無厘頭，家人朋友也很支持白癡公主的想法以及做法。

(中時電子報)

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