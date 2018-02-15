袁詠琳過年秀廚藝 目標征服未來婆婆的胃

2018年02月15日 16:43 中時 尤嬿妮

Cindy農曆年前工作滿檔。（杰威爾提供）

二月初剛推出全新EP《此刻正好》的袁詠琳（Cindy），正當發片宣傳期如火如荼的展開時，卻因重感冒被醫生警告需要徹底的噤聲休息，無奈年前兩周所有宣傳通告只能緊急喊卡。心情低落的同時也只能苦笑安慰自己與身邊工作人員說：「沒關係！這樣我們可以提早準備過年陪家人囉！」。好險早在2018年初Cindy便已開始緊鑼密鼓的工作，幾乎天天滿檔的工作量，Cindy樂在其中不喊苦，公司同事因此特別給她一個新稱號「侵略式」拼命三娘！

這次Cindy在拍攝新年的賀年宣傳照時，她滿心期待且應景的帶著自己的愛犬Maki一同入鏡，在拍攝前Cindy還擔心狗狗面對鏡頭時的拍攝狀態，沒想到Maki一被主人抱在懷裡時，一面對鏡頭隨即專業的進入狀況，在Cindy驚訝的同時，攝影師更調侃的說：「主人加油好嗎？狗狗都要比你專業啦！」，瞬間全場工作人員一起放聲大笑。事後Cindy提到Maki也是她在台灣很重要的家人之一，隨著狗年到來，希望未來的一切也可以像與Maki拍攝宣傳照時一樣越來越順及開心自在！

近期發片宣傳及主持工作滿檔的Cindy，想說剛好可以趁這次重感冒好好調整自己身體狀態與生活步調，希望年後可以回到最佳狀態繼續未完的宣傳工作以及投入新戲的拍攝。過年期間，Cindy終於可以好好陪陪因為工作而疏於照顧的愛犬及遠道而來的親友們。今年雖然與媽媽分隔兩地，但從小跟她感情很好的舅舅與舅媽會特別從上海回來台北一起過年團聚。而熱愛下廚的Cindy，過年期間也將帶著自己親手製作的甜點要前往男友家拜年，希望可以一舉征服男友與廚藝絕佳的未來婆婆的心與胃。

(中時)