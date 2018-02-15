SBL新年專題》狗年球星新年新希望 世大運國手搶戲

2018年02月15日 17:00 中時電子報 黃及人

今年農曆新年適逢「狗」年，中時電子報當然要找生肖屬狗的超級籃球聯賽(SBL)球員，來談談他們的狗年新希望，到底誰是屬狗的人呢？答案相當巧合，在這些狗年出生的球員當中，不少人可是去年台北世大運中華男籃國手！

金酒「大瀚」黃泓瀚：健康

打算要跟家人去安太歲的黃泓瀚，強調自己的新年新希望，就是自己身體健康、球隊越來越好！「假如說願望的話，當然是闖進季後賽4強！目前正值賢哥(吳敏賢)受傷，我必須分擔更多控球的工作，希望我可以做到更多。」

其實在金酒隊上，有個同為世大運國手的學長「大頭」蘇奕晉，對黃泓瀚來說，這是一個很幸運的事情，「因為大頭學長都在私底下給我很多建議，像是我剛來SBL的前幾場比賽，我一直想太多，反而越打越不好。」

「幸好大頭學長一直告誡我別想太多，尤其在進攻，必須更有自信一點，」黃泓瀚說，「由於現在我必須打控球後衛，有時候只顧著傳球，卻忘記怎麼進攻，這樣當然不行，我想自己當前最重要的，還是出手更有自信。」

生肖屬狗的台銀前鋒范士恩，希望新的一年能有更多進步。(報系資料照)

台銀范士恩：把球打好

說到自己狗年新希望，范士恩遲疑了一下，才回答，「球隊先晉級6強吧！當然也想把自己的球打好，起碼可以打出去年台北世大運的水準，除了努力提升投籃命中率，當然還要搶更多籃板球，當前我最大問題還是想太多！」

其實去年打完世大運後，范士恩的運氣確實變差不少，先是右膝受傷，差點需要動關節鏡手術，接著右腳足底肌腱撕裂，好不容易傷勢都好了，又在場上被打到左眼角縫針，連他也不知道到底怎麼了，只能好好尋求學長們的建議。

「先前我傳訊息給詳哥(陳順詳)，他告訴我兩個重點，」范士恩表示，「第一是我必須清楚自己該做什麼，第二是每場賽前先行了解可能碰上什麼對手，且預測該怎麼進攻或防守，我想當前我還在努力做到當中。」

台啤射手黃聰翰希望能在新的一年擁有全方面進步。(中華籃協提供)

台啤「小台東」黃聰翰：進步

同樣狗年出生的「小台東」黃聰翰，提到自己新年新希望，不加思索就回答，「全方面進步！」因為他自認在策應、運球、傳球等方面的技巧，都還需更上一層樓，「當然我的三分球能力也要進步，到現在我仍自認不夠好。」

歷經去年台北世大運的洗禮，黃聰翰感覺自己出手信心提升不少，場上經驗也是，畢竟可以吸收到更高層級的比賽經驗，儘管對手跟自己一樣都是大學生，卻讓他的膽識與自信變強大了，直接幫助他在本季SBL的成長。

儘管台啤目前敬陪末座，黃聰翰仍信心滿滿表示，「我們現在該要『起風』了，放心吧，我們戰績會往上走的。」被列在中華男籃24人名單的感受呢？他說：「我想自己還不到時候，也沒很厲害，暫時不敢想打中華男籃的事情。」

(中時電子報)