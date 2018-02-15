大掃除油垢黴菌好頑強 家事達人教你這樣清

2018年02月15日 17:08 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

拿布推開後用刮刀清潔；刮刀使用由上到下、不中斷。(翻攝Youtube中央社頻道)

大掃除面對頑強污垢，到底該如何處理最省力呢？家事達人陳映如，分別針對玻璃、浴室黴菌、皮質沙發，分享下列方法參考。

●玻璃

先準備玻璃清潔劑、抹布、玻璃刮刀。清潔方法，在玻璃上噴上X字形的清潔劑，拿布推開後用刮刀清潔；刮刀使用由上到下、不中斷。

清浴室黴菌，在孳生黴菌的邊角，噴上去黴劑或漂白水。(翻攝Youtube中央社頻道)

若黴菌嚴重，敷上餐巾紙後靜置10至15分鐘，加噴些許去黴劑，最後用水沖洗。(翻攝Youtube中央社頻道)

●浴室黴菌

請準備去黴劑或漂白水、餐巾紙。清潔說明，在孳生黴菌的浴室邊角噴上去黴劑或漂白水；若黴菌嚴重，敷上餐巾紙後靜置10至15分鐘，加噴些許去黴劑，最後用水沖洗。

清潔皮質沙發，準備皮革清潔乳或皮鞋清潔劑、豬鬃刷、抹布。(翻攝Youtube中央社頻道)

將皮革清潔乳倒在豬鬃刷上，豬鬃刷輕輕刷沙發表面。(翻攝Youtube中央社頻道)

再用乾淨抹布擦拭。(翻攝Youtube中央社頻道)

清除污垢的結果驚人。(翻攝Youtube中央社頻道)

●皮質沙發

準備皮革清潔乳或皮鞋清潔劑、豬鬃刷、抹布。將皮革清潔乳倒在豬鬃刷上，豬鬃刷輕輕刷沙發表面，污垢較多處可加些力量，再用布擦掉清潔劑。

中央社報導，陳映如提醒，針對難去除的污垢、黴菌，噴上清潔劑後需等它發揮效力，這段時間可先處理其他地方，別因清不乾淨，噴更多清潔劑或刷更用力。

(中時電子報)