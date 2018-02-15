王菲那英世紀合作登春晚 周杰倫5度獻唱最吸睛

2018年02月15日 17:35 中時電子報 蔡曉婷

王菲、那英、周杰倫、蕭敬騰、言承旭等人今晚將登上春晚舞台。（圖／中時資料照片；達志影像；翻攝自秒拍）

央視狗年春晚節目表。（圖／取自新浪娛樂微博）

華人農曆新年的盛事央視狗年春晚即將在稍後晚間8時展開，今年表演名單依舊請來許多重量級嘉賓，有王菲、那英雙天后睽違20年合體現唱，武打巨星成龍也將登台，台灣來的代表則有天王周杰倫、言承旭、周渝民等人，眾星雲集，令觀眾十分期待。

王菲曾在2010年、2012年登上春晚，獨唱《傳奇》以及與陳奕迅合唱《因為愛情》，次次表演都被譽為經典，1998年她曾與好姊妹那英攜手登台，獻唱《相約98》，睽違20年再合體獻唱，兩人這回還為新曲合作譜詞，稍早片段歌詞曝光，據悉王菲將選穿紫色禮服，那英則選穿黑白色系禮服，再創經典。

天王周杰倫今晚將5度登上春晚，先前昆凌透露他將演唱《煙花易冷》及《告白氣球》，網傳他將搭配最拿手的魔術，給觀眾視覺與聽覺嶄新的饗宴，周渝民則將與容祖兒、陳曉等人帶來開場曲，林志炫獻唱歌舞《太陽鼓》，方芳、張晨光、狄志杰帶來小品《回家》，久未現身的言承旭先前則曝光短髮新造型，將與黃曉明、鍾漢良三帥獻唱《龍的傳人》，金曲歌王蕭敬騰則和袁婭維、迪瑪希帶來歌曲《不同凡響》，星光熠熠，齊力表演帶來最好賀歲禮。

(中時電子報)