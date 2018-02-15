除夕訪藏南 印度總理激怒北京

印度總理莫迪2月11日在杜拜發表演說的神情。（美聯社）

友善列印
中時電子報

印度總理莫迪（Narendra Modi）2月15日趁農曆除夕，造訪了阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），也就是中國所謂的藏南地區。中國周四表達了憤怒，說新德里應該停止做出任何可能使爭議複雜化的舉動。

據路透15日報導，外交部發言人耿爽周四說，中國對中印邊境問題的立場一貫而明確。中印先前已經就妥善管控分歧達成重要共識，呼籲印方尊重有關協議。

報導稱，莫迪到阿魯納恰爾邦出席公共設施的落成與奠基儀式。而3年前，他也曾訪問當地，但中國多次表示，當地是印度非法佔領的藏南地區。

據印度新德里電視臺（NDTV）15日報導，莫迪當天訪問阿魯納恰爾邦，參加了一系列活動，包括多個公共設施的落成與奠基儀式，並在當地的甘地公園發表演說。

莫迪說：「我很自豪地告訴各位，印度中央政府的部長和官員將經常訪問東北。」

他還說，如果在印度東北有哪個地方能聽懂，並說出最正宗的印地語，那就是「阿魯納恰爾邦」，這個地方的年輕人都渴望學習印地語。

莫迪說，阿魯納恰爾邦的發展將照亮印度，如果一個人周遊整個印度，那麼他將在當地聽到最呼聲頻繁的「印度萬歲！」

這是莫迪就任總理以來，第二次視察當地，上次是在2015年2月。早在今年年初，印度媒體就傳出莫迪可能會訪問中印敏感地區的消息。

大陸媒體普遍認為，莫迪挑中國農曆除夕造訪中印爭議區，是刻意挑釁的行動。

(中時電子報)

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文章來源：China angered as Indian PM visits disputed border region

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