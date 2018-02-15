30歲女人過年更迷惑 呂秋遠「7字回應」被讚爆

2018年02月15日 18:33 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

「能長大應是開心的，但為什麼越長大反而越不開心呢？生活充斥著....做什麼工作？一個月賺多少錢？何時結婚？誰生孩子了？」這是不少人疑問，過年也常被問這些！律師呂秋遠說，「長大是來修行的。」

一位30而立的輕熟女，對呂秋遠拋出上述提問。她說：「這些生活必經之路沒一個完滿，讓我覺得自己似乎很不及格，人生過的漫無目的」，試問誰不想找做的有勁的工作，早點結婚生子當辣媽，或有車有房自給自足不靠爸媽。過年長輩的言語，更讓她煩躁不安。

呂秋遠昨在臉書回答，「長大從來就不是開心的，長大是來修行的。」他解釋，人生原本就不開心，有沒有好工作、好薪水、好伴侶、好孩子，大多數讓我們困擾的議題，其實決定權也不在自己手上，「如果已經盡力，結果就算不怎麼樣，那也就是剛剛好而已。」

「只有在過年關心你的人，大多其實不怎麼關心你。」呂秋遠說，因真正關心你的人，平常就知道，你的另一半在外遇中、孩子生不出來不是你的錯、工作還沒找到、今年沒有年終獎金。

「至於平常就不關心你的人，你管他問你什麼問題？」呂秋遠表示，我可以提供你千百萬個尖酸刻薄的回應，但是你已經長大，對嗆好像不是最好的辦法。

「你真的不用覺得自己的人生不完美。」呂秋遠說，高鐵上等著回家的人、高速公路上塞車的人、留在台北不想回家的人，每個人都有自己迷惘或不足地方，甚至不知要往哪裡去，即便想要酸你、正在酸你的人，也是如此。

呂秋遠補充，「修行，本來就有很多時候就是自己得要降妖除魔，不然取經的路上沒有悟空，多的卻是豬八戒，你能怎麼辦？」

呂秋遠說，這位姊妹，也許你正準備回家，或你已經在回家路上，或許你唯一可以安慰自己的，「長大，其實就是承擔更多的責任，所以叫做長大。」我們一起學著長大吧！

以下為兩人問答全文：

呂律師您好～

我是一位喜歡您文字與見解的讀者，每每看到您用心回覆來信者的困惑，都會豁然開朗且會心一笑。能否請呂律師也替我這30而立的女子解解惑呢？

能長大應該是開心的，但為什麼越長大反而越不開心呢？生活中充斥著....做什麼工作？一個月賺錢多少錢？什麼時候要結婚？誰誰誰生孩子了？

這些生活必經之路沒一個完滿，讓我覺得自己似乎很不及格，人生過的漫無目的，試問誰不希望找個做的有勁的工作，早點結婚生子當辣媽，或是有車有房自給自足不靠爸媽，很可惜...這些我都沒有，只能庸庸碌碌的繼續過著，而過著什麼自己也摸不出個頭緒，總之語無倫次思緒亂糟糟，願律師能用您的見解替我解解惑，好面對過年長輩們你一言我一句。

謝謝律師！希望有機會得到您的回覆🙏

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這位姊妹，長大從來就不是開心的，長大是來修行的。

你的困擾有兩個層次，第一個是過得不開心，第二個是不想被知道過得不開心。

我們來談第一個問題，也就是「不開心」。就像是過年，原則上就是只有小孩開心而已，大人就算想開心，例如全家團聚，也得要付出點代價，例如紅包。如果根本不想團聚的人，背負的壓力可能就更大了，小孩通常沒得選，但是別人都以為我們有得選，卻又只能這樣選，這就是痛苦的根源。例如你可以選擇要不要回家，最後卻就只能選擇回家，這比「沒得選」還糟糕好嗎？

因為人家會說，你明明就可以選，但是你卻選了一條你不願意的路，然後再來吶喊，「這不是我要的」，然後別人就會冷冷的說，「自己選的，不怪你怪誰？」

可是，親愛的妹子，人生原本就不開心，圍繞在一些有沒有好工作、好薪水、好伴侶、好孩子的議題上，但這些議題偏偏就不能盡如人意。而且大多數讓我們困擾的議題，其實決定權也不在自己手上，或者以為在自己手上。所以，面對這些不完美，真的不要不開心，因為你的人生，自己能決定的部分其實並不多，如果已經盡力了，那麼結果就算不怎麼樣，那也就是剛剛好而已。

第二個問題大概就是，不想讓人知道你現在不開心，而這些人又喜歡問讓你不開心的點。你可能會問我，這些人為什麼要這麼折磨你，其實不為什麼，只因為他們無聊，只能找世俗的話題跟你聊。面對他們其實也不怎麼順遂的人生，他們得要跟你談社會價值，比孩子、比工作、比成就、比薪水，不然還能比什麼？比你們在花蓮賑災的時候捐多少嗎？你總不好意思說長輩沒捐錢，所以沒買贖罪券吧。

只有在過年關心你的人，大多其實不怎麼關心你，因為真正關心你的人，平常就會知道，你的另一半在外遇中、孩子生不出來不是你的錯、工作還沒找到、今年沒有年終獎金。至於平常就不關心你的人，你管他問你什麼問題？我可以提供你千百萬個尖酸刻薄的回應，但是你已經長大，對嗆好像不是最好的辦法。

你真的不用覺得自己的人生不完美。高鐵上所有等著回家的人、高速公路上排隊塞車的人、留在台北根本不想回家的人，每個人都有自己迷惘或是不足的地方，甚至不知道自己要往哪裡去，即便想要酸你、正在酸你的人，也是如此，修行，本來就有很多時候就是自己得要降妖除魔，不然取經的路上沒有悟空，多的卻是豬八戒，你能怎麼辦？

這位姊妹，或許你正準備回家，或許你已經在回家的路上，或許你唯一可以安慰自己的，「長大，其實就是承擔更多的責任，所以叫做長大。」

我們一起學著長大吧！

(中時電子報)