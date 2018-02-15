傻眼！新竹市近百年古蹟「太原第」除夕大早遭怪手剷平

2018年02月15日 19:59 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

如今太原第被屋主剷平，讓文史工作者跟當地居民心痛不已，新竹市文化局也震怒，表示要追究責任 (圖／翻攝自新竹市文化局)

今天是除夕，許多民眾都返鄉準備過好年，但竟然有古蹟在這一天被拆除。被列為暫定古蹟的新竹市太原第(溫宅)在今天(15日)一早就慘遭怪手夷為平地，文化團體發現後立刻通報市府，但已經來不及，近百年的古蹟就這樣被剷平。

今天一早不到七點，文化學者們紛紛接獲通報，「太原第」已被怪手強拆，到場後連忙通知警方以及市府文化局人員，許多人目睹太原第廢墟後，氣得痛罵「從沒想到竟然有人會在大過年拆房子」。

太原第於上月底被列為暫定古蹟，原訂本月23日進行會勘，但疑似因為溫姓屋主急著賣地換錢，因此連夜找來包商一大早就將屋子拆掉。對此新竹市文化局表示震怒，將追究屋主責任，若有毀損暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，將依文資法第103條規定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2000萬元以下罰金。

文化局表示，太原第是傳統四合院，建於中國清末到日治初期，1935年完工，已有83年歷史。結合閩南傳統與近代工法，左右次間水車堵、墀頭的剪黏、交趾陶裝飾仍然保留。護龍山牆有泥塑懸魚裝飾，左側以書冊、右側以畫軸為題材，極具歷史價值。

事實上台灣有許多私人房屋有潛力成為古蹟，但屋主怕麻煩，不想要自家屋子被列為古蹟，因此都會趕在被提報暫定古蹟之前就趕緊找人拆除重建新房。對此文化團體說政府應給予容積獎勵，提高對古蹟所有權人保留古蹟的意願，抑或是政府出價購入，就可兩全其美，而非用這種惡劣做法毀損古蹟以及歷史價值。

(中時電子報)